நேபாள எல்லையில் நுழைய முயன்ற தமிழக பெண் உட்பட 4 பேர் கைது
நேபாள எல்லையில் நுழைய முயன்ற தமிழக பெண் உட்பட 4 பேர் கைது
ADDED : அக் 23, 2026 07:11 PM
பஹ்ரைச்: உத்தர பிரதேசத்தில் இருந்து நேபாள நாட்டிற்குள் நுழைய முயன்ற இலங்கை நாட்டினர் மூன்று பேர் மற்றும் தமிழக பெண் ஒருவர் என, நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
உத்தர பிரதேசத்தில், நம் அண்டை நாடான நேபாளத்தை ஒட்டிய வனப்பகுதியில் ராஜ்ஹன்வா சோதனைச் சாவடி அமைந்துள்ளது. இப்பகுதி வழியாக நேபாள நாட்டிற்கு நேற்று (அக்.,22) இரவு நுழைய முயன்ற நான்கு பேரை மத்திய ஆயுத போலீஸ் படையைச் சேர்ந்த ‘சஷாஸ்திர சீமா பல்’ பிரிவினர் தடுத்து நிறுத்தினர். அவர்களில் மூன்று பேர் இலங்கையை சேர்ந்தவர்கள் என்றும், ஒருவர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் தெரியவந்துள்ளது.
அஜித் குமார், பிரபாஷ், கவுசல்யா ஆகியோர் இலங்கையின் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றும், தர்மா சுதாகர் என்ற பெண் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் அனைவரிடமும் பாஸ்போர்ட் உள்ளபோதும், இலங்கையை சேர்ந்தவர்களின் விசா, மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே காலாவதியானதும் தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து, நால்வரும் கைது செய்யப்பட்டு, தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டனர். ராஜ்ஹன்வா பகுதியில் வசிக்கும் மக்களே, ரூபைதிஹா எல்லை வழியாக நேபாளம் செல்லும் நிலையில், இந்த நால்வரும் இந்த வழியை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன் என்பது குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது. அவர்கள் இந்த பகுதிக்கு வந்ததன் நோக்கம், நேபாளத்தில் எங்கு செல்ல இருந்தனர் என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.