துப்பாக்கி முனையில் ரூ.40 கோடி நகைகள் கொள்ளை; சினிமா ஷூட்டிங் என்று கூறி நாடகம்
துப்பாக்கி முனையில் ரூ.40 கோடி நகைகள் கொள்ளை; சினிமா ஷூட்டிங் என்று கூறி நாடகம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:24 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:24 PM
பாட்னா; பீஹாரில் நகைக்கடையில் நுழைந்த மர்ம நபர்கள், துப்பாக்கி முனையில் ரூ.40 கோடி மதிப்பிலான நகைகளை அள்ளிச் சென்றனர். தடுக்க வந்த கடை ஊழியர்கள் தாக்கப்பட்டனர்.
இதுபற்றிய விவரம் வருமாறு;
சம்பாரண் மாவட்டம், பெட்டியாவில் என்ற பகுதியில் பிரபல நகைக்கடை ஒன்று உள்ளது. இன்று (நவ.18) அந்த கடைக்கு 3 பைக்குகளில் 8 பேர் வந்துள்ளனர். கடைக்குச் சென்று நகைகளை வாங்குவது போல் பாவ்லா காட்டி உள்ளனர்.
பின்னர் யாரும் எதிர்பாராத தருணத்தில் கடை ஊழியர்களையும், வாடிக்கையாளர்களையும் துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டினர். அனைவரின் கைகளையும் கட்டிப்போட்டுவிட்டு, செல்போன்களையும் பறித்து ஒரே இடத்தில் அமர வைத்தனர்.
கடையில் இருந்த ரூ.40 கோடி நகைகளை சாவகாசமாக எடுத்து பைகளில் போட்டுக் கொண்டனர். அப்போது அங்கே கட்டிப்போட்டு வைத்திருந்த வாடிக்கைகயாளர்களிடம் சினிமா ஷூட்டிங்கிற்காக எடுக்கப்படும் காட்சிகள், உங்கள் நகை, பணத்தை திரும்ப தந்துவிடுகிறோம் என்று கூறி இருக்கின்றனர். அதை நம்பாமல் கொள்ளையை தடுக்க வந்த சிலருக்கு அடியும் விழுந்தது. .
அனைத்து நகைகளையும் அள்ளிய பின்னர், கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். அதன்பிறகே நடந்தது சினிமா ஷூட்டிங் அல்ல.. உண்மையான கொள்ளை என்பது தெரிய வந்தது.
கொள்ளை பற்றி தகவலறிந்த போலீசார், சம்பவ பகுதிக்கு விரைந்து சென்றனர். கடையில் இருந்த சிசிடிவி கேமிராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து கொள்ளை கும்பலை தேடி வருகின்றனர். தனிப்படைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.