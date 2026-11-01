40 வில்லாக்கள்: ஆண்டுக்கு ரூ.1.8 கோடி வாடகை வருமானம் : ஐஏஎஸ் - ஐபிஎஸ் தம்பதி மீது ஊழல் புகார்!
40 வில்லாக்கள்: ஆண்டுக்கு ரூ.1.8 கோடி வாடகை வருமானம் : ஐஏஎஸ் - ஐபிஎஸ் தம்பதி மீது ஊழல் புகார்!
ADDED : நவ 01, 2026 05:11 AM
ADDED : நவ 01, 2026 05:11 AM
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஷிகர் அகர்வால் மற்றும் அவரது மனைவியும் ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான பிரஷாகா மாத்தூர் ஆகியோர் ஊழல் புகாரில் சிக்கியுள்ளனர்.
ஷிகர் அகர்வால் குடும்பத்தினர், ராஜஸ்தானில் உள்ள இரண்டு அனந்தா ரிசார்ட்களில் 40 வில்லாக்கள் மற்றும் குடில்களை ரூ.6.16 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளனர். பின்னர், அவற்றை விற்பனை செய்த கோயல் ஃபேஷன்ஸ் நிறுவனத்திற்கே மீண்டும் வாடகைக்கு விட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.1.8 கோடி வருமானம் கிடைக்கும் வகையில் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளனர்.
இந்தச் சொத்துகளை சந்தை விலையைவிடக் குறைவாக வாங்கியதாகவும், தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி அந்த நிறுவனத்திற்குச் சாதகமான சலுகைகளை வழங்கியதாகவும் ஷிகர் அகர்வால் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
40 சொத்துகள் வாங்கியது எப்படி?
2023 செப்டம்பரில் உதய்பூரில் 20 குடில்கள் வாங்கப்பட்டன.
2026 மார்ச்சில் அல்வாரில் மேலும் 20 வில்லாக்கள் வாங்கப்பட்டன.
மொத்த கொள்முதல் மதிப்பு ரூ.6.16 கோடி.
இதில் ஷிகர் அகர்வால், அவரது மனைவி, இரண்டு மகன்கள் மற்றும் மனைவியின் பெற்றோர் பெயர்களில் சொத்துகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஆண்டுக்கு ரூ.1.8 கோடி வாடகை!
வாங்கிய சொத்துகளை அதே நிறுவனத்திற்கே குத்தகைக்கு விட்டுள்ளனர்.
உதய்பூர் சொத்துகள் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.80 லட்சம். அல்வார் சொத்துகள் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.1 கோடி.
ஆக மொத்தம் ஆண்டுக்கு ரூ.1.8 கோடி வாடகை வருமானம் கிடைக்கும் வகையில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியதாகப் புகார்
ஷிகர் அகர்வால் உதய்பூர் மாவட்ட ஆட்சியராகவும், மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத் தலைவராகவும், தொழில்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலராகவும் பணியாற்றியபோது, ரிசார்ட் நிறுவனத்திற்குக் கட்டுமான விதிமுறைகளில் சலுகைகள், முறையான சரிபார்ப்பு இல்லாமல் அனுமதிகள் மற்றும் சிறப்பு நிதிச் சலுகைகள் வழங்கியதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
குறிப்பாக, அல்வார் ரிசார்ட்டில் 20 வில்லாக்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட 2026 மார்ச் 27ஆம் தேதியிலேயே அந்த நிறுவனத்திற்குச் சிறப்பு நிதிச் சலுகையும் வழங்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்த சொத்து விவர அறிக்கைகளிலும் முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, ஷிகர் அகர்வால் மற்றும் அவரது மனைவி பிரஷாகா மாத்தூர் இருவரும் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
தற்போது ராஜஸ்தான் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு (ACB), இந்தச் சொத்துகளை வாங்குவதற்கான பணம் எங்கிருந்து வந்தது, நிறுவனத்திற்கு விதிமுறைகளை மீறிச் சலுகைகள் வழங்கப்பட்டனவா, அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தினார்களா என்பது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தி வருகிறது.