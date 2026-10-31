4,000 கிலோ பால் பொருட்கள் அழிப்பு: உணவுப் பாதுகாப்பு துறை நடவடிக்கை
4,000 கிலோ பால் பொருட்கள் அழிப்பு: உணவுப் பாதுகாப்பு துறை நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 31, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:54 PM
புதுடில்லி: கலப்படம் செய்யப்பட்ட 4,000 கிலோ பனீர், கோயா மற்றும் பால் இனிப்பு பொருட்களை உணவுப் பாதுகாப்பு துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
டில்லி உணவுப் பாதுகாப்பு துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
நவராத்திரி, துர்கா பூஜை, கர்வா சாத், தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைகளை முன்னிட்டு பால் பொருட்கள் மற்றும் இனிப்பு வகைகளின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில், மார்க்கெட்டுகளில் கலப்படம் செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் விற்பனை செய்வதை தடுக்க, டில்லி உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை இரண்டு மாதங்களாக அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
மோரி கேட் கோயா மண்டி, ஓக்லா மற்றும் ஜனக்புரி உள்ளிட்ட முக்கிய மார்க்கெட்டுகள் மற்றும் மொத்த விற்பனை சந்தைகளில் தொடர்ச்சியாக சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. நிஹால் விஹாரில் உரிமம் பெறாமல் இனிப்பு தயாரித்த, 12 கடைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அந்தக் கடைகளில் இருந்து கலப்படம் செய்யப்பட்ட, 400 கிலோ இனிப்பு வகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன. மேலும், 14 மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் ஹோட்டல், கிளப், திருமண மண்டபம், சில்லறை விற்பனை கடை மற்றும் உணவு தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை, கலப்படம் செய்யப்பட்ட 4,000 கிலோ பனீர், கோயா மற்றும் பால் இனிப்பு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
உணவு மற்றும் உணவுப்பொருட்கள் விநியோகம் செய்யும் ஸ்விக்கி, ஸொமட்டோ, பிளிங்கிட், அமேசான் மற்றும் ரிலையன்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய ‘டார்க் ஸ்டோர்’களிலும் சோதனைகள் நடப்படுகின்றன.
அதேபோல, சமூக ஊடகங்களான ‘யு–ட்யூப்’ மற்றும் ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ வாயிலாக உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்வோரும் கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவமனைகளின் சமையலறைகளிலும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டன. முதல்வரின் மக்கள் குறைதீர்ப்பு இணையதளம் மற்றும் இதர குறைதீர்ப்பு முகாம்களில் பெறப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.