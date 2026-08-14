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/செய்திகள்/இந்தியா/ இந்தியா மீது உலக நாடுகளின் பார்வை 45 சதவீதம் பேர் ஆதரவு நிலைப்பாடு தன்னார்வ அமைப்பின் ஆய்வில் தகவல்

இந்தியா மீது உலக நாடுகளின் பார்வை 45 சதவீதம் பேர் ஆதரவு நிலைப்பாடு தன்னார்வ அமைப்பின் ஆய்வில் தகவல்

இந்தியா மீது உலக நாடுகளின் பார்வை 45 சதவீதம் பேர் ஆதரவு நிலைப்பாடு தன்னார்வ அமைப்பின் ஆய்வில் தகவல்

ADDED : ஆக 14, 2026 08:53 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:53 PM

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புதுடில்லி: சர்வதேச அரங்கில், நம் நாட்டின் மீதான பார்வை குறித்து, உலகின் 36 நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், 45 சதவீத மக்கள் நம் நாட்டிற்கு ஆதரவாகவும் 41 சதவீத மக்கள் எதிர்மறையான கருத்துகளையும் பதிவு செய்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவை சேர்ந்த, ‘பியூ’ என்ற தன்னார்வ ஆய்வு நிறுவனம், நம் நாட்டின் மீது பிற நாடுகளின் பார்வை எவ்வாறு உள்ளது என்பதை கண்டறிய கடந்த பிப்ரவரி முதல் மே மாதம் வரை 42,000க்கும் மேற்பட்ட மக்களிடம் ஆய்வு நடத்தியது. உலகின், 36 நாடுகளில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

இதில், நம் அண்டை நாடான இலங்கையில், 79 சதவீத பேர் சாதகமான கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளனர். அடுத்ததாக, பிரிட்டன், கென்யா ஆகிய நாடுகளில் தலா 71 சதவீதம் பேரும், ஜெர்மனியில் 63 சதவீத பேரும் இத்தாலியில் 56 சதவீத பேரும் ஸ்வீடனில், 55 சதவீத பேரும், நம் நாட்டின் மீது சாதகமான கண்ணோட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில், இந்தியாவைப் பற்றி 42 சதவீதம் பேர் சாதகமான கண்ணோட்டத்தை கொண்டுள்ளனர். அதேபோல், 51 சதவீதம் பேர் எதிர்மறையான கருத்துகளை பதிவிட்டுள்ளனர். அந்நாட்டில் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு, நம் நாடு அடைக்கலம் அளித்ததால், இந்த எதிர்ப்பு மனநிலை உருவாகி உள்ளதாக ஆய்வில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல் மற்றொரு அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில், நம் நாட்டிற்கு எதிராக, 91 சதவீத பேர் எதிர்மறையான கருத்துகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். உலகின் வல்லரசு நாடாக திகழும் அமெரிக்காவில், நம் நாட்டைப் பற்றி, 45 சதவீதம் பேர் மட்டுமே சாதகமான கருத்தை தெரிவித்துள்ளனர். இது, 2023ல், 51 சதவீதமாக இருந்தது.

ஒட்டுமொத்தமாக, 36 நாடுகளில் உள்ள மக்கள், இந்தியா மீது நேர்மறையான கருத்துகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த நாடுகளில், 45 சதவீதம் பேர் சாதமான பார்வையையும் 41 சதவீதம் பேர் எதிர்மறையான கருத்துகளையும் தெரிவித்துள்ளனர்.

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