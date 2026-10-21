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அடுத்த 3 ஆண்டில் இந்தியாவுடன் ரூ.48 லட்சம் கோடி வர்த்தக இலக்கு; அமெரிக்கா

அடுத்த 3 ஆண்டில் இந்தியாவுடன் ரூ.48 லட்சம் கோடி வர்த்தக இலக்கு; அமெரிக்கா

ADDED : அக் 21, 2026 09:01 AM

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ADDED : அக் 21, 2026 09:01 AM

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வாஷிங்டன்: அமெரிக்கா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார். நேற்று மும்பையில் அவர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்கத் தூதர் செர்ஜியோ கோர் பேசினார்.

அவர் கூறியதாவது; இந்தியா, அமெரிக்காவின் பொருளாதார, ராஜதந்திர உறவுகள் வலுப்பெற்று வருகின்றன. 'எதிர்காலத்தை பற்றி மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருக்காதீர்கள். முடிவுகளைக் கொண்டு வாருங்கள்,' என்று சொல்லித்தான் அதிபர் டிரம்ப் என்னை இந்தியாவுக்கு அனுப்பினார்.

இந்தியா - அமெரிக்கா இடையே இருக்கும் ரூ.23.5 லட்சம் வர்த்தகத்தை, அடுத்த 3 ஆண்டில் ரூ.48 லட்சம் கோடியாக அதிகரிக்கச் செய்வது தான் இலக்கு. செமி கண்டக்டர், கனிமவளங்கள், எரிசக்தி, பாதுகாப்பு போன்ற முக்கிய துறைகளை உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சியை எதிர்நோக்கியுள்ளோம்.

இந்தியா - அமெரிக்கா ராஜதந்திர கூட்டணி மிகவும் அசாதாரணமானது. இருநாடுகளின் உறவில் ஏற்றம், இறக்கங்கள் உள்ளன. 21ம் நூற்றாண்டின் போக்கை மாற்றியமைக்கும் திறன் இரு நாடுகளுக்கும் உண்டு. இந்தியாவுடனான வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு மிகவும் பெரியது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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