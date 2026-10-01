5ஜி செல்போன் விலை உயர்வால் கவனம் ஈர்க்கும் 4ஜி போன்கள்: ஆய்வு அறிக்கையில் தகவல்
5ஜி செல்போன் விலை உயர்வால் கவனம் ஈர்க்கும் 4ஜி போன்கள்: ஆய்வு அறிக்கையில் தகவல்
UPDATED : அக் 01, 2026 02:54 PM
ADDED : அக் 01, 2026 11:30 AM
புதுடில்லி: மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால், 5ஜி போன்களுடன் ஏற்பட்டுள்ள விலை இடைவெளி அதிகரித்துள்ள நிலையில், நடப்பாண்டு 4ஜி ஸ்மார்ட்போன் சந்தை சிறிது மீட்சி அடையும் என ‘கவுன்டர்பாயின்ட் ரிசர்ச்’ ஆய்வு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
இந்த விலை வித்தியாசத்தால் பணத்தை சரியாக செலவிடும் நுகர்வோர் சிறந்த அம்சங்களுடன் கூடிய மலிவான 4ஜி போன்களை தேர்ந்தெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர். நம்நாட்டில் 2026-இல் 4ஜி ஸ்மார்ட்போன் ஏற்றுமதி ஆண்டுக்கு ஆண்டு 3 சதவீதம் வளர்ச்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த 2025ல் இந்த ஏற்றுமதி 48 சதவீத சரிவை சந்தித்து இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒட்டுமொத்த ஸ்மார்ட்போன் சந்தை குறைந்தாலும் இந்த வளர்ச்சி கண்டிப்பாக ஏற்படும் என இந்த ஆய்வு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டின் மொத்த ஸ்மார்ட்போன் ஏற்றுமதியில் 4ஜி போன்களின் பங்கு 2025ல் 11 சதவீதமாக இருந்தது. இது 2026ல் 13 சதவீதமாக உயரும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நுகர்வோரின் இந்த மாற்றம் அடிப்படை விலைப்பிரிவை தாண்டி தெளிவாக தெரிகிறது.
மேலும் 10,000 ரூபாய்க்கு கீழ் மற்றும் 10,000 - 20,000 ரூபாய் வரையிலான விலைப்பிரிவுகளில் உள்ள நுகர்வோர், அம்சங்கள் மற்றும் மலிவு விலையை சமநிலைப்படுத்தும் வகையில் 4ஜி போன்களை நாடுகின்றனர். உயரும் மூலப்பொருட்கள் விலைகள் 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்களை அதிக விலைப்பிரிவுக்கு தள்ளியுள்ளன.
அதேபோல், 10,000 - 20,000 ரூபாய் பிரிவில் 4ஜி மாடல்களை வழங்கும் உற்பத்தியாளர்களின் எண்ணிக்கை 2025ல் வெறும் இரண்டாக இருந்தது. ஆனால் 2026ல் இதுவரை 12ஆக உயர்ந்துள்ளது என கவுண்டர்பாயின்ட் தெரிவித்துள்ளது.