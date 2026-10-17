குஜராத்தில் ரசாயன ஆலையில் வெடிவிபத்து; 5 பேர் பலி

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பரூச்: குஜராத்தின் பரூச் மாவட்டம் சய்கா ஜிஐடிசி தொழிற்பேட்டையில் உள்ள தனியார் ரசாயன ஆலையில் நேற்று நள்ளிரவில் ஹைட்ரஜனேற்றச் செயல்பாட்டின் போது 15 கிலோ லிட்டர் உலை வெடித்து சிதறியுள்ளது. எரிவாயு கசிவு ஏற்பட்டு, அப்பகுதி முழுதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்துள்ளது.
இதில், சில தொழிலாளர்களுக்கு கண் எரிச்சல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதில், தொழிலாளர்கள் 5 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 6 பேர் காயமடைந்தனர்.
விபத்துக்கான காரணம் குறித்து குஜராத் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமும், தொழில்துறை பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்குநரகமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.
ADDED : அக் 17, 2026 12:33 PM
ADDED : அக் 17, 2026 12:33 PM
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பரூச்: குஜராத்தின் பரூச் மாவட்டம் சய்கா ஜிஐடிசி தொழிற்பேட்டையில் உள்ள தனியார் ரசாயன ஆலையில் நேற்று நள்ளிரவில் ஹைட்ரஜனேற்றச் செயல்பாட்டின் போது 15 கிலோ லிட்டர் உலை வெடித்து சிதறியுள்ளது. எரிவாயு கசிவு ஏற்பட்டு, அப்பகுதி முழுதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்துள்ளது.
இதில், சில தொழிலாளர்களுக்கு கண் எரிச்சல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதில், தொழிலாளர்கள் 5 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 6 பேர் காயமடைந்தனர்.
விபத்துக்கான காரணம் குறித்து குஜராத் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமும், தொழில்துறை பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்குநரகமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.