தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/குஜராத்தில் ரசாயன ஆலையில் வெடிவிபத்து; 5 பேர் பலி

குஜராத்தில் ரசாயன ஆலையில் வெடிவிபத்து; 5 பேர் பலி

குஜராத்தில் ரசாயன ஆலையில் வெடிவிபத்து; 5 பேர் பலி

ADDED : அக் 17, 2026 12:33 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 17, 2026 12:33 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பரூச்: குஜராத்தின் பரூச் மாவட்டம் சய்கா ஜிஐடிசி தொழிற்பேட்டையில் உள்ள தனியார் ரசாயன ஆலையில் நேற்று நள்ளிரவில் ஹைட்ரஜனேற்றச் செயல்பாட்டின் போது 15 கிலோ லிட்டர் உலை வெடித்து சிதறியுள்ளது. எரிவாயு கசிவு ஏற்பட்டு, அப்பகுதி முழுதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்துள்ளது.

இதில், சில தொழிலாளர்களுக்கு கண் எரிச்சல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதில், தொழிலாளர்கள் 5 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 6 பேர் காயமடைந்தனர்.

விபத்துக்கான காரணம் குறித்து குஜராத் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமும், தொழில்துறை பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்குநரகமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us