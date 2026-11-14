ஆஸ்தா குஞ்ச் பூங்காவில் சிறுமி பலாத்காரம் கோர்ட்டில் 500 பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
ஆஸ்தா குஞ்ச் பூங்காவில் சிறுமி பலாத்காரம் கோர்ட்டில் 500 பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
UPDATED : நவ 14, 2026 04:10 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
புதுடில்லி: தெற்கு டில்லியில் உள்ள ஆஸ்தா குஞ்ச் பூங்காவில், கடந்த செப்டம்பர் மாதம், 17 வயது சிறுமி ஒருவரை, தாங்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் என்று கூறி மிரட்டி, கத்தியைக் காட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மூவர் மீது, டில்லி காவல்துறை 450 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்துள்ளது.
நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்தக் குற்றப்பத்திரிகையில், முகமது ஆசிப், ஹேமந்த் சிங் மற்றும் முகேஷ் சிங் ஆகிய மூவர், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இதில் 57 சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
சம்பவம் நடந்த விதம் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டோரை உறுதிப்படுத்த, ‘சிசிடிவி’ கேமரா காட்சிகள், தொலைபேசி அழைப்பு விவரங்கள், தடயவியல் ஆதாரங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் வாக்குமூலம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு, குற்றப்பத்திரிகை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த செப்., 21ல், 17 வயது சிறுமி தன் பிறந்தநாளை கொண்டாடுவதற்காக, தன் ஆண் நண்பருடன் பூங்காவுக்கு சென்றிருந்தார். மாலை 7:00 மணியளவில், முகமது ஆசிப், ஹே மந்த் சிங் மற்றும் முகேஷ் சிங் ஆகிய மூவரும், பூங்காவிற்குள் வந்தனர். தங்களை போலீஸ் அதிகாரிகள் எனக்கூறி, பூங்காவில் என்ன செய்கிறீர்கள் என மிரட்டியுள்ளனர். பின், சிறுமியுடன் இருந்த சிறுவனை தாக்கி, அவர்கள் இருவரிடம் இருந்தும் மொபைல்போன்களை பறித்தனர்0.
பின், துப்பாக்கியைக் காட்டி மிரட்டி, அந்தச் சிறுவனை பூங்காவின் ஒதுக்குப்புறமான பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
பின், மூன்று பேரும் கத்தியை காட்டி மிரட்டி, சிறுமியை அடுத்தடுத்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்தனர். இது குறித்து, அந்த சிறுமியின் வாக்குமூலத்தில் விபரங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இவர்களில், ஆசிப் என்பவர் செப்., 22ல் கைது செய்யப்பட்டார். சகோதரர்களான மற்ற இருவரும், டில்லியில் உள்ள ஸ்ரீனிவாசபுரியில் உள்ள அவர்களின் வீட்டில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
போலீசார் நடத்திய விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்ட மூன்று பேரையும் அந்த சிறுமி அடையாளம் காட்டியதுடன், சம்பவத்தின் போது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அழைத்த புனைப்பெயர்களையும் நினைவு கூர்ந்து கூறியுள்ளார்.
பூங்கா மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள ‘சிசிடிவி’ கேமரா காட்சிகளில், குற்றம் நடந்த நாள் உட்பட, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பலமுறை அந்த வளாகத்தைச் சுற்றி நடமாடியது பதிவாகியுள்ளது. சம்பவம் நடந்த நேரத்தில், பூங்காவில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் இருந்ததை உறுதி செய்யும் ஆதாரங்களும் குற்றப்பத்திரிகயைில் இடம் பெற்றுள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அணிந்திருந்த ஆடைகள், ஆயுதங்கள், அவர்கள் தப்பிச் செல்லப் பயன்படுத்திய மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களையும் போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.