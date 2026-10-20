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ஒரே ஆண்டில் 55,000 டன் மாட்டுச் சானம் சுத்திகரிப்பு: முதல்வர் ரேகா குப்தா பேச்சு

ஒரே ஆண்டில் 55,000 டன் மாட்டுச் சானம் சுத்திகரிப்பு: முதல்வர் ரேகா குப்தா பேச்சு

UPDATED : அக் 20, 2026 04:05 PM

ADDED : அக் 20, 2026 04:02 PM

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UPDATED : அக் 20, 2026 04:05 PM ADDED : அக் 20, 2026 04:02 PM

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புதுடில்லி: “யமுனை நதியை சுத்தமாக பராமரிக்க, பால் பண்ணை கழிவுகளை யமுனை நதியில் கலக்க விடாமல் சுத்திகரிக்க வேண்டும்,” என, முதல்வர் ரேகா குப்தா பேசினார்.

தென்மேற்கு டில்லி, கோய்லா பால் பண்ணையில், 16 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உயிரி எரிவாயு உற்பத்தி ஆலையை திறந்து வைத்து, முதல்வர் ரேகா குப்தா பேசியதாவது:

கோய்லா பால் பண்ணையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆலையில், தினமும் 2,000 கிலோ மாட்டுச் சாணத்தை சுத்திகரித்து, உயிரி எரிவாயு தயாரிக்க முடியும். இந்த ஆலை வாயிலாக, பால் பண்ணைக் கழிவுகள் வடிகால்களில் கலப்பதும், அதனால் யமுனை நதி மாசுபடுவதும் தடுக்கப்படும். இந்த ஆலையில் தினமும், 14,000 கன மீட்டர் கச்சா இயற்கை எரிவாயு மற்றும் 5.6 டன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயு உற்பத்தி செய்யப்படும். இந்த எரிவாயு, ‘இந்திரபிரஸ்தா காஸ் லிமிடெட்’ நிறுவனத்துக்கு குழாய் வழியாக, வழங்கப்படும். மீதமுள்ள கழிவுப் பொருட்கள், இயற்கை உரமாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

டில்லியில் உள்ள பால் பண்ணைகளில் தினமும் உருவாகும் சானம் மற்றும் கழிவுகளை அகற்றுவதற்கான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, இந்த ஆலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல பால் பண்ணைகளில் கழிவு மேலாண்மை இல்லாததால், வடிகால்வாய்கள் வாயிலாக யமுனை நதியில் மாட்டுச் சானம் மற்றும் கழிவுகள் கலக்கின்றன.

யமுனை நதியை சுத்தப்படுத்த, கழிவுகள் உருவாகும் இடத்திலேயே அவற்றை சுத்திகரிக்க வேண்டும். யமுனை நதியை சுத்தம் செய்வது மட்டும் போதாது; யமுனை நதி மாசுபடுவதற்கு காரணமாக உள்ளவற்றை அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கோய்லாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த இயற்கை எரிவாயு ஆலை, மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரத் துறை அமைச்சக நிதியுதவியுடன், டில்லி மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கால்நடை கழிவுகள் மற்றும் நகராட்சி திடக் கழிவுகளை எரிபொருளாகவும், இயற்கை உரமாகவும் மாற்றும் வகையில், இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கோய்லா பால் பண்ணையில் தினமும் உருவாகும், 2,000 கிலோ கால்நடை கழிவுகளை, பால் பண்ணை உரிமையாளர்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ 67 காசுகளுக்கு கொள்முதல் செய்யப்படும். இது, கால்நடை உரிமையாளர்களுக்கு கூடுதல் வருமானத்தை வழங்குவதுடன், கழிவுகளை அகற்றும் சுமையையும் குறைக்கும்.

கடந்த, 18 மாதங்களில், டில்லியில் மூன்று உயிரி எரிவாயு ஆலைகள் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஆறு ஆலைகள் அமைக்கும் பணிகள் நடக்கின்றன.

நங்லி சக்ராவதி ஆலையில், கடந்த ஆண்டு மட்டும், 55,000 டன் மாட்டுச் சாணம் சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, விவசாயிகளிடம் 3.5 கோடி ரூபாய்க்கு மாட்டுச் சானம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

டில்லியில் உள்ள பால் பண்ணை குடியிருப்புகளில் வடிகால்வாய்கள் அமைக்கவும், வடிகால் அமைப்புகளை மேம்படுத்தவும், 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக இந்தக் குடியிருப்புகளில் குப்பை சேகரிப்பு மற்றும் குடிநீர் வினியோகம் உள்ளிட்ட அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் போதிய அளவில் இல்லை.

மத்திய அரசின், ‘கழிவிலிருந்து செல்வம்’ என்ற திட்டப்படி, கழிவுகளைப் பயனுள்ள வளங்களாக மாற்றும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவே இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. யமுனை நதியில் கழிவுகள் கலப்பதை தடுப்பதோடு, துாய்மையான எரிபொருள் மற்றும் இயற்கை உரத்தை உருவாக்குவதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கம்.

மத்திய அரசின், ‘தூய்மையான யமுனை’ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே, இந்த உயிரி எரிவாயு ஆலைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இந்த திட்டத்தின் கீழ் தினமும், 1,500 டன் பால் பண்ணை கழிவுகளை சுத்திகரிக்க வேண்டும் என, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சமீபத்தில் அறிவுத்தியிருந்தார்.

டில்லியில் ஆட்சி நடத்திய முந்தைய காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி அரசுகள், பால் பண்ணைகளை குடியிருப்பு பகுதிகளிலிருந்து அகற்றி, புறநகருக்கு மாற்றியிருந்தாலும், மாட்டுச் சாணம் மற்றும் கழிவுகளை அறிவியல் பூர்வமாக அகற்ற எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

டில்லி மக்கள், சாக்கு போக்குகளையும், தாமதங்களையும் விரும்பவில்லை. துாய்மையாக டில்லியை உருவாக்க உறுதியான நடவடிக்கைகளை மட்டுமே எதிர்பார்க்கின்றனர். டில்லியில் நீண்ட காலமாக நிலவும் பிரச்னைகளை தீர்க்க, பா.ஜ., அரசு பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அதற்கு, இந்த உயிரி எரிவாயு ஆலை சிறந்த உதாரணம்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

டில்லி அமைச்சர் ஆஷிஷ் சூட், மேயர் பிரவேஷ் வாஹி, துணை மேயர் மோனிகா பந்த், எம்.எல்.ஏ., சந்தீப் செராவத், மாநகராட்சி கமிஷனர் சஞ்சீவ் கிர்வார் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

3 சலவை நிறுவனத்துக்கு ‘சீல்’


மாநகராட்சி கமிஷனர் சஞ்சீவ் கிர்வார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர் வடிகால்கள் வாயிலாக யமுனை நதியில் கலப்பதை தடுக்க அதிரடி சோதனை நடத்தப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளை மீறும் நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
பழைய டில்லியில், யமுனை நதிக்கரையில் கட்டப்பட்டு இருந்த, மூன்று சலவை நிறுவனங்களில் நடத்திய ஆய்வில், அதன் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பில் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டன. மேலும், டில்லி மாசுக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவிடமிருந்து சலவைத் தளத்துக்கான அனுமதியும் பெறவில்லை.
இந்திய தர நிர்ணய அமைப்பின் விதிமுறையை மீறி, சோப்புகள் மற்றும் சலவைத்துாள் பயன்படுத்தப்பட்டதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, மூன்று சலவை நிறுவனங்களுக்கும், ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



இரண்டு கட்டங்களாக சீரமைப்பு


டில்லி குடிநீர் வாரியம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வெள்ளக் கட்டுப்பாடுத் துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, குஜராத் சபர்மதி நதிக்கரையை அமைச்சர் பர்வேஷ் சிங் வர்மா சமீபத்தில் பார்வையிட்டர்.
இது தொடர்பாக, நீர்வளத்துறை அமைச்சர் பர்வேஷ் சிங் வர்மா கூறியதாவது:
டில்லியில் யமுனை நதிக்கரையை, வஜிராபாத் தடுப்பணை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கிறது. இரண்டு பகுதிகளையும் இரண்டு கட்டங்களாக மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, குஜராத் சபர்மதி நதிக்கரை மேம்பாட்டு நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. யமுனை நதிக்கரை மேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்காக ஆலோசகர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர். முதற்கட்டமாக, கட்டம்பல்லா முதல் வஜிராபாத் வரையிலும், இரண்டாம் கட்டமாக வஜிராபாத் முதல் ஓக்லா தடுப்பணை வரையிலும் மேம்படுத்தப்படும்.
துாய்மையான, பசுமையான மற்றும் உலகத்தரம் வாய்ந்த யமுனை நதிக்கரையை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். யமுனை நதிக்கரையில் சைக்கிள் பாதைகள், நடைபாதைகள், விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் பூங்கா உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு இடங்கள் உருவாக்கப்படும். திட்டமிட்டபடி பணிகள் நடந்தால், அடுத்த சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன், யமுனை நதிக்கரை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் மாதிரி வடிவத்தை டில்லி மக்கள் பார்க்க முடியும்.
இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பின், யமுனை நதி துாய்மை அடைவதை காண முடியும். அதற்குள், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை மேம்படுத்தும் பணிகள் நிறைவடைந்து, நகரின் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புத் திறன், 100 சதவீதத்தை எட்ட வேண்டும்.
டில்லியில் உள்ள, 37 கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில், 28 நிலையங்கள் மட்டுமே மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தினமும், 250 மில்லியன் கேலன் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கும் திறன், இன்னும் பற்றாக்குறையாக உள்ளது. இதை சீரமைக்க, புதிய சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
யமுனை நதி, டில்லியில், 52 கி.மீ., துாரத்தை கடந்து, உத்தர பிரதேசத்துக்குள் நுழைகிறது. இதில் வஜிராபாத் மற்றும் ஓக்லா தடுப்பணைகளுக்கு இடைப்பட்ட 22 கி.மீ., தூர பகுதி, கடுமையாக மாசுபட்டுள்ளது. இந்த பகுதியை சீரமைக்க பல்வேறு திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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