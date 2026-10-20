ஒரே ஆண்டில் 55,000 டன் மாட்டுச் சானம் சுத்திகரிப்பு: முதல்வர் ரேகா குப்தா பேச்சு
ஒரே ஆண்டில் 55,000 டன் மாட்டுச் சானம் சுத்திகரிப்பு: முதல்வர் ரேகா குப்தா பேச்சு
UPDATED : அக் 20, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:02 PM
புதுடில்லி: “யமுனை நதியை சுத்தமாக பராமரிக்க, பால் பண்ணை கழிவுகளை யமுனை நதியில் கலக்க விடாமல் சுத்திகரிக்க வேண்டும்,” என, முதல்வர் ரேகா குப்தா பேசினார்.
தென்மேற்கு டில்லி, கோய்லா பால் பண்ணையில், 16 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உயிரி எரிவாயு உற்பத்தி ஆலையை திறந்து வைத்து, முதல்வர் ரேகா குப்தா பேசியதாவது:
கோய்லா பால் பண்ணையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆலையில், தினமும் 2,000 கிலோ மாட்டுச் சாணத்தை சுத்திகரித்து, உயிரி எரிவாயு தயாரிக்க முடியும். இந்த ஆலை வாயிலாக, பால் பண்ணைக் கழிவுகள் வடிகால்களில் கலப்பதும், அதனால் யமுனை நதி மாசுபடுவதும் தடுக்கப்படும். இந்த ஆலையில் தினமும், 14,000 கன மீட்டர் கச்சா இயற்கை எரிவாயு மற்றும் 5.6 டன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயு உற்பத்தி செய்யப்படும். இந்த எரிவாயு, ‘இந்திரபிரஸ்தா காஸ் லிமிடெட்’ நிறுவனத்துக்கு குழாய் வழியாக, வழங்கப்படும். மீதமுள்ள கழிவுப் பொருட்கள், இயற்கை உரமாகப் பயன்படுத்தப்படும்.
டில்லியில் உள்ள பால் பண்ணைகளில் தினமும் உருவாகும் சானம் மற்றும் கழிவுகளை அகற்றுவதற்கான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, இந்த ஆலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல பால் பண்ணைகளில் கழிவு மேலாண்மை இல்லாததால், வடிகால்வாய்கள் வாயிலாக யமுனை நதியில் மாட்டுச் சானம் மற்றும் கழிவுகள் கலக்கின்றன.
யமுனை நதியை சுத்தப்படுத்த, கழிவுகள் உருவாகும் இடத்திலேயே அவற்றை சுத்திகரிக்க வேண்டும். யமுனை நதியை சுத்தம் செய்வது மட்டும் போதாது; யமுனை நதி மாசுபடுவதற்கு காரணமாக உள்ளவற்றை அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கோய்லாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த இயற்கை எரிவாயு ஆலை, மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரத் துறை அமைச்சக நிதியுதவியுடன், டில்லி மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கால்நடை கழிவுகள் மற்றும் நகராட்சி திடக் கழிவுகளை எரிபொருளாகவும், இயற்கை உரமாகவும் மாற்றும் வகையில், இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கோய்லா பால் பண்ணையில் தினமும் உருவாகும், 2,000 கிலோ கால்நடை கழிவுகளை, பால் பண்ணை உரிமையாளர்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ 67 காசுகளுக்கு கொள்முதல் செய்யப்படும். இது, கால்நடை உரிமையாளர்களுக்கு கூடுதல் வருமானத்தை வழங்குவதுடன், கழிவுகளை அகற்றும் சுமையையும் குறைக்கும்.
கடந்த, 18 மாதங்களில், டில்லியில் மூன்று உயிரி எரிவாயு ஆலைகள் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஆறு ஆலைகள் அமைக்கும் பணிகள் நடக்கின்றன.
நங்லி சக்ராவதி ஆலையில், கடந்த ஆண்டு மட்டும், 55,000 டன் மாட்டுச் சாணம் சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, விவசாயிகளிடம் 3.5 கோடி ரூபாய்க்கு மாட்டுச் சானம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
டில்லியில் உள்ள பால் பண்ணை குடியிருப்புகளில் வடிகால்வாய்கள் அமைக்கவும், வடிகால் அமைப்புகளை மேம்படுத்தவும், 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக இந்தக் குடியிருப்புகளில் குப்பை சேகரிப்பு மற்றும் குடிநீர் வினியோகம் உள்ளிட்ட அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் போதிய அளவில் இல்லை.
மத்திய அரசின், ‘கழிவிலிருந்து செல்வம்’ என்ற திட்டப்படி, கழிவுகளைப் பயனுள்ள வளங்களாக மாற்றும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவே இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. யமுனை நதியில் கழிவுகள் கலப்பதை தடுப்பதோடு, துாய்மையான எரிபொருள் மற்றும் இயற்கை உரத்தை உருவாக்குவதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கம்.
மத்திய அரசின், ‘தூய்மையான யமுனை’ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே, இந்த உயிரி எரிவாயு ஆலைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இந்த திட்டத்தின் கீழ் தினமும், 1,500 டன் பால் பண்ணை கழிவுகளை சுத்திகரிக்க வேண்டும் என, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சமீபத்தில் அறிவுத்தியிருந்தார்.
டில்லியில் ஆட்சி நடத்திய முந்தைய காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி அரசுகள், பால் பண்ணைகளை குடியிருப்பு பகுதிகளிலிருந்து அகற்றி, புறநகருக்கு மாற்றியிருந்தாலும், மாட்டுச் சாணம் மற்றும் கழிவுகளை அறிவியல் பூர்வமாக அகற்ற எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
டில்லி மக்கள், சாக்கு போக்குகளையும், தாமதங்களையும் விரும்பவில்லை. துாய்மையாக டில்லியை உருவாக்க உறுதியான நடவடிக்கைகளை மட்டுமே எதிர்பார்க்கின்றனர். டில்லியில் நீண்ட காலமாக நிலவும் பிரச்னைகளை தீர்க்க, பா.ஜ., அரசு பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அதற்கு, இந்த உயிரி எரிவாயு ஆலை சிறந்த உதாரணம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
டில்லி அமைச்சர் ஆஷிஷ் சூட், மேயர் பிரவேஷ் வாஹி, துணை மேயர் மோனிகா பந்த், எம்.எல்.ஏ., சந்தீப் செராவத், மாநகராட்சி கமிஷனர் சஞ்சீவ் கிர்வார் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.