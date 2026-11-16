6 மாதத்தில் 5வது என்கவுன்டர்; குற்றவாளிகள் மீது மேற்கு வங்க பாஜ அரசு இரும்புக்கரம்
6 மாதத்தில் 5வது என்கவுன்டர்; குற்றவாளிகள் மீது மேற்கு வங்க பாஜ அரசு இரும்புக்கரம்
ADDED : நவ 16, 2026 07:49 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:49 AM
கோல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தின் பிர்பூம் மாவட்டத்தில், நவ.,13ம் தேதி போலீசார் மீது ரவுடி ரதன் ஷேக் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினான். இதில், காவலர் பிஸ்வஜித் தாஸ் காலில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த ரவுடி ரதனை போலீசார் தேடி வந்தனர்.
நன்னூரில் உள்ள செங்கல் சூளை ஒன்றில் பதுங்கியிருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற போலீசார், அவனை சுற்றி வளைத்தனர். அப்போது, இருதரப்புக்கும் துப்பாக்கிச்சண்டை நடந்தது. இதில், ரதனை போலீசார் என்கவுன்டர் செய்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி, 'யாராவது போலீசார் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினால், போலீசார் அவர்களுக்கு இனிப்பு வழங்குமா? மாநிலத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு இடமில்லை,' என்று கூறினார்.
மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த 6 மாதத்தில் நடந்த 5வது என்கவுன்டர் இதுவாகும்.