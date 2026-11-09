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-நமது நிருபர்-
உத்தரப் பிரதேசத்தின் முசாபர்நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பானிபட்-கதிமா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கார் சென்று கொண்டிருந்தது. அதிவேகமாக சென்ற கார் மின் கம்பத்தில் மோதி தீப்பற்றியது. ஒரு குழந்தை உட்பட ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர்.
6 பேர் உடல்களையும் மீட்ட, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். உயிரிழந்தவர்கள் ஹரியானாவின் ஜிந்த் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அவர்களது குடும்பத்தினரைத் தொடர்புகொள்ள, போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
விபத்து அதிகாலை 5 மணிக்கு நிகழ்ந்துள்ளது. நள்ளிரவு நேரம், அதிகாலை நேரம் பயணத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. டிரைவர் சற்று கண் அசந்தாலும், விபத்து நிகழ வாய்ப்புள்ளது. அதிகாலை பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது.
உபியில் அதிகாலை விபத்தில் சோகம்; கார் தீப்பிடித்ததில் குழந்தை உட்பட 6 பேர் பலி
உபியில் அதிகாலை விபத்தில் சோகம்; கார் தீப்பிடித்ததில் குழந்தை உட்பட 6 பேர் பலி
ADDED : நவ 09, 2026 10:47 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:47 AM
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-நமது நிருபர்-
உத்தரப் பிரதேசத்தின் முசாபர்நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பானிபட்-கதிமா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கார் சென்று கொண்டிருந்தது. அதிவேகமாக சென்ற கார் மின் கம்பத்தில் மோதி தீப்பற்றியது. ஒரு குழந்தை உட்பட ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர்.
6 பேர் உடல்களையும் மீட்ட, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். உயிரிழந்தவர்கள் ஹரியானாவின் ஜிந்த் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அவர்களது குடும்பத்தினரைத் தொடர்புகொள்ள, போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
விபத்து அதிகாலை 5 மணிக்கு நிகழ்ந்துள்ளது. நள்ளிரவு நேரம், அதிகாலை நேரம் பயணத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. டிரைவர் சற்று கண் அசந்தாலும், விபத்து நிகழ வாய்ப்புள்ளது. அதிகாலை பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது.