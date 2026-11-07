நொய்டாவில் 6,425 கிலோ உணவுப் பொருள் பறிமுதல்

UPDATED : நவ 07, 2026 03:35 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:32 PM
நொய்டா: டில்லி அருகே நொய்டாவில், 70 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 6,425 கிலோ காலாவதியான உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்து அழிக்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து, உணவுப் பாதுகாப்பு துறை உதவி கமிஷனர் சர்வேஷ் மிஸ்ரா கூறியதாவது:
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, உத்தர பிரதேச மாநிலம், கவுதம் புத்தா நகர் மாவட்டம் முழுவதும் உணவுப் பாதுகாப்பு துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
உணவு நிறுவனங்கள், தயாரிப்பு மற்றும் சேமிப்பு மையங்கள், விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படும் இடங்களில் அக்., 9 முதல் நவ., 5ம் தேதி வரை நடத்தப்பட்ட சோதனையில், 129 மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வகப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. மேலும், 35 உணவு நிறுவனங்களுக்கு சீரமைப்பு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது. விதிமுறை மீறிய நான்கு நிறுவனங்களின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
கலப்படம், தவறான முத்திரை மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறியதாகச் சந்தேகிக்கப்பட்ட 70 லட்சத்து 83,900 ரூபாய் மதிப்புள்ள 6,425 கிலோ உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன.
மேலும், இனிப்புகள் மற்றும் கோவா உள்ளிட்ட, இரண்டு லட்சத்து, 96,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள 1,025 கிலோ இனிப்புகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன. இவை கலப்படம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலும், தயாரிப்பு, சேமிப்பு, விற்பனை மற்றும் போக்குவரத்துச் சூழல் சுகாதாரமற்ற முறையில் இருந்ததாலும், மனித நுகர்வுக்குப் பொருத்தமற்றவை எனக் கண்டறியப்பட்டன.
பண்டிகை காலத்தில் பாதுகாப்பான, தரமான மற்றும் கலப்படமற்ற உணவுப் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, கலெக்டர் உத்தரவுப்படி மாவட்டம் முழுதும் இந்த அதிரடி சோதனை தொடர்ந்து நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.