சாலையில் நின்றிருந்தோர் மீது 18 சக்கர லாரி மோதி 7 பேர் பலி
சாலையில் நின்றிருந்தோர் மீது 18 சக்கர லாரி மோதி 7 பேர் பலி
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:54 PM
ராஞ்சி: ஜார்க்கண்டில் நேற்று முன்தினம் இரவு, சாலையில் நின்றிருந்த கூட்டத்தின் மீது, 18 சக்கர லாரி மோதியதில் மூன்று குழந்தைகள் உட்பட ஏழு பேர் பலியாகினர்.
ஜார்க்கண்டின் குந்தி மாவட்டத்தில் உள்ள கரா – டோர்பா பிரதான சாலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு ஸ்கூட்டரில் சென்ற நபர், திடீரென பள்ளத்தில் விழுந்து காயம் அடைந்தார்.
அவரை மீட்பதற்காக பெண்கள், குழந்தைகள் உட்பட ஏராளமானோர் சாலையோரம் திரண்டிருந்தனர்.
அப்போது, டோர்பாவில் இருந்து வந்த 18 சக்கர லாரி சாலை வளைவில் திரும்பியபோது, டிரைவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, இருட்டில் நின்றிருந்தவர்கள் மீது மோதியது.
இந்த கோர விபத்தில் மூன்று குழந்தைகள், மூன்று பெண்கள், மற்றும் ஒரு ஆண் என ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர். மற்றொருவர் காயம் அடைந்தார்.
பலியானவர்களில், 6 பேர் சம்பவ இடத்திலும், மற்றொருவர் சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையிலும் உயிரிழந்தனர். விபத்தை ஏற்படுத்திய லாரியின் டிரைவர் மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
விபத்து நடந்ததும் லாரி டிரைவரும், அவரது உதவியாளரும் தப்பியோடிவிட்டனர். விபத்து தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தலைமறைவான இருவரையும் தேடி வருகின்றனர்.