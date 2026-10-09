லாரி – வேன் மோதி குஜராத்தில் 7 பேர் பலி

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ADDED : அக் 09, 2026 08:16 PM
காந்திநகர்: குஜராத்தில் லாரியும், பிக்கப் வேனும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டதில் 7 பேர் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர், 20க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
குஜராத்தின் கட்ச் மாவட்டம், காவ்டா என்ற இடத்தின் அருகே, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூங்கா உள்ளது. இங்கு, நேற்று அதிகாலை 3:00 மணிக்கு, 30க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களை ஏற்றிக்கொண்டு, ‘மஹிந்திரா’ நிறுவனத்தின், ‘பொலிரோ கேம்பர்’ பிக்கப் வேன் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது பூங்கா உள்ளே இருந்து வந்த லாரியும், பிக்கப் வேனும் எதிர்பாராதவிதமாக நேருக்கு நேர் அதிவேகமாக மோதிக்கொண்டன.
இதில் பிக்கப் வேன் முற்றிலுமாக நசுங்கி உருக்குலைந்ததில், 7 தொழிலாளர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இவர்களுடன் வாகனத்தில் பயணம் செய்த 20-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் காயமடைந்தனர். அவர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.