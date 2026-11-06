ஜார்க்கண்டில் லாரி மோதிய விபத்தில் 4 பெண்கள், 3 குழந்தைகள் உள்பட 7 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு
ஜார்க்கண்டில் லாரி மோதிய விபத்தில் 4 பெண்கள், 3 குழந்தைகள் உள்பட 7 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 06:13 AM
ராஞ்சி: ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், குந்தி மாவட்டத்தில் நேற்று (வியாழக்கிழமை) இரவு நிகழ்ந்த கோர விபத்தில், அதிவேகமாக வந்த 18 சக்கர லாரி பொதுமக்கள் மீது மோதியதில் 4 பெண்கள் மற்றும் 3 குழந்தைகள் உட்பட 7 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
விபத்து நடந்தது எப்படி
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், குந்தி மாவட்டம், கரா காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கரா-டோர்பா பிரதான சாலையில் உள்ள ஜோனே-லுத்ரு வளைவு அருகே இந்த விபத்து நடந்துள்ளது.
பலியானவர்களில் பகோ தேவி, கசிலா தேவி, மஞ்சு தேவி, கோலு குமார், அஞ்சலி குமாரி, துதி குமாரி மற்றும் 12 வயது சிறுவன் சௌரவ் நாயக் ஆகியோர் அடங்குவர்.
குஷ்பு குமாரி என்ற பெண் படுகாயங்களுடன் குந்தி சதாார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இவர்கள் அனைவரும் ஜோனே-லுத்ரு வளைவு அருகே உள்ள குடியிருப்புப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள்.
நவ 5 வியாழக்கிழமை இரவு 9:45 மணியளவில், அந்தப் பகுதியில் ஸ்கூட்டர் ஓட்டிச் சென்ற ஒருவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து அருகில் உள்ள புதருக்குள் விழுந்துள்ளார்.
இதைக் கவனித்த அப்பகுதி பெண்களும் குழந்தைகளும் அவருக்கு உதவ சாலையோரத்தில் கூடினர்.
அப்போது டோர்பா பகுதியிலிருந்து அதிவேகமாகவும் கவனக்குறைவாகவும் வந்த லாரி, சாலையோரம் நின்றுகொண்டிருந்தவர்கள் மீது மோதியது. இதில் 6 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்தவர்களை காவல்துறையினரின் உதவியுடன் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சிகிச்சையின் போது 12 வயது சிறுவன் சௌரவ் நாயக் பரிதாபமாக உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து பலி எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்ந்தது.
பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு
விபத்தை ஏற்படுத்திய லாரியின் ஓட்டுநர் மதுபோதையில் இருந்ததாக உள்ளூர் மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
விபத்து நடந்தவுடன் லாரி ஓட்டுநரும் அவரது உதவியாளரும் அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டனர். காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து தலைமறைவானவர்களைத் தேடி வருகின்றனர்.