2029ம் ஆண்டிற்குள் மருத்துவ படிப்பில் மேலும் 75,000 இடங்கள்: மத்திய அமைச்சர் நட்டா
2029ம் ஆண்டிற்குள் மருத்துவ படிப்பில் மேலும் 75,000 இடங்கள்: மத்திய அமைச்சர் நட்டா
ADDED : நவ 21, 2026 09:55 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:55 PM
புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவ கல்லுாரியின் 15வது பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற அவர் பேசியதாவது:
நாடு முழுதும் 1 லட்சத்து 85 ஆயிரம் சுகாதார மற்றும் நல்வாழ்வு மையங்கள் தொடங்கப்பட்டு உள்ளன. கர்ப்பிணிகள் மகப்பேறுக்கு முன்பாக ஐந்து பரிசோதனைகள் மற்றும் இரு தடுப்பூசிகள் உறுதி செய்யப்படுகின்றன. அதிக ஆபத்துள்ள கர்ப்பிணிகளுக்கு எட்டு பரிசோதனைகள், மூன்று சிறப்பு பரிசோதனைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இது டிஜிட்டல் மருத்துவ யுகம். இளம் மருத்துவர்கள் டிஜிட்டல் பதிவு மற்றும் மின்- மருத்துவ சீட்டுகளை பயன்படுத்த வேண்டும். கடந்த நுாற்றாண்டின் இறுதியில், இந்தியாவில் எய்ம்ஸ் எனப்படும் அகில இந்திய மருத்துவ நிறுவனம் ஒன்று மட்டுமே இருந்தது. 21ம் நுாற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வாஜ்பாய் ஆறு நிறுவனங்களை தொடங்கினார்.
தற்போது முதல் காலாண்டில் பிரதமர் மோடி, 16 எய்ம்ஸ் நிறுவனங்களை தொடங்கி வைக்க முயற்சி எடுத்தார். தற்போது நாட்டில் 23 நிறுவனங்கள் உள்ளன. மருத்துவ கல்லுாரிகள் 387லிருந்து 863 ஆகவும், எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் 51 ஆயிரத்தில் இருந்து, 1 லட்சத்து 43 ஆயிரமாகவும் உயர்ந்துள்ளது.
பிரதமரின் தொலைநோக்கு பார்வைக்கு ஏற்ப தரத்தில் கவனம் செலுத்துவதோடு, இளங்கலை, முதுகலை இடங்களுக்கு இடையே சமநிலை பேணப்பட வேண்டும். 2029க்குள் மேலும் 75,000 இளநிலை, முதுநிலை மருத்துவ இடங்களை உயர்த்த உள்ளோம்.
இவ்வாறு நட்டா பேசினார்.