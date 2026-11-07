8 மாத சம்பளம் வரவில்லை; பிச்சை எடுத்த பெண் அதிகாரி
8 மாத சம்பளம் வரவில்லை; பிச்சை எடுத்த பெண் அதிகாரி
ADDED : நவ 07, 2026 05:29 AM
ADDED : நவ 07, 2026 05:29 AM
பீஹாரின் பக்ஸர் மாவட்டம் பிரம்மபூர் வட்டார அலுவலகத்தில் கிராம வளர்ச்சி அதிகாரியாக பணியாற்றும் அல்பிதா சிங்குக்கு, 8 மாதமாக சம்பளம் வரவில்லை. பல முறை கேட்டும், கடிதம் எழுதியும் காரியம் நடக்கவில்லை. தன் எதிர்ப்பைக் காட்டவும், அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கவும், கையில் பிச்சைப் பாத்திரம் ஏந்தியபடி, 2 நாளாக அலுவலகம் முன் அமர்ந்து கொண்டார். வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கவனத்துக்கு சென்றது. எந்த அடிப்படையில், அந்த பெண் அதிகாரியின் சம்பளம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது என்று விளக்கம் கேட்ட மாவட்ட நிர்வாகம், சம்பளத்தை உடனடியாக வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிதறிய அழைப்பிதழ்கள்; சேர்த்தது மனிதநேயம்
தங்கையின் திருமண அழைப்பிதழ்களை பையில் கொண்டு சென்றார் பிரசாந்த். அவர் வைத்திருந்த பை, திடீரென கிழிந்து போனது; பரபரப்பான பெங்களூரு நெலமங்கலா நெடுஞ்சாலையில் திருமண அழைப்பிதழ்கள் சிதறின. அவற்றை சேகரிப்பதற்காக தவித்த அவருக்கு அந்த வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் உதவி செய்தனர்.
தேசிய குற்றப் புலனாய்வு பணியகம் வெளியிட்ட இந்த வீடியோ, இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. லாரிகள், கார்கள், ஸ்கூட்டர்கள், ஆட்டோக்கள் நிறைந்த சாலையில், சிதறிக்கிடந்த அழைப்பிதழ்களை பலர் சேர்ந்து சேகரிக்கின்றனர். முன்பின் தெரியாதவருக்காக ஓடோடி வந்து உதவிய அவர்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. 'மனிதநேயத்துக்கு நெகிழ்ச்சியான எடுத்துக்காட்டு' என்று வலைதள பிரியர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
உழைப்புக்கு மரியாதை; பரிசாக வந்தது 'மசாஜர்'
ராஜஸ்தானின் உதய்ப்பூரைச் சேர்ந்த, 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனமான, 'இன்புளூவிஷ்', வழக்கமான இனிப்பு, உலர் பழங்களுக்குப் பதிலாக, ஊழியர்களுக்கு வித்தியாசமான தீபாவளிப் பரிசுப் பெட்டியை வழங்கியது. 'தி வைரல் ஸ்டார்ட் அப் ஆபீஸ்' இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்த ஒரு வீடியோவில், இணை நிறுவனர் சங்கல்ப் நாக், ஊழியர்களின் மேசைகளில் வைக்கப்பட்ட பரிசுகளைக் காட்டுகிறார்.
ஒவ்வொருவருக்கும் 13 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான, 'கல்ட் முதுகு மசாஜர்', பேக்கரிப் பண்டங்கள், மென்மையான போர்வை வழங்கப்பட்டன. 'நாள் முழுவதும் அமர்ந்து வேலை செய்வதால் சோர்வு ஏற்படும்; அப்போது இந்த மசாஜர் கைகொடுக்கும் என்றார் நாக். ஊழியர்களின் உழைப்பு மதிக்கப்படுவதைக் காட்டும் பரிசு என்று கூறிய வலைதள பிரியர்கள், ஊழியர்களைப் பற்றி யோசித்த நிறுவனரைப் பாராட்டினர்.
ஆடிப்பாடிய முதியவரை கொண்டாடிய ஊழியர்கள்
உ.பி., மாநிலம் நொய்டாவில் செயல்படும் நிறுவனத்தின் தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்தில், முதிய ஊழியர் ஒருவர், 'இஷ்க் தேரா தட்பாவே' ஹிந்திப் பாடலுக்கு உற்சாக நடனம் ஆடினார். சக ஊழியர்கள் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தனர். ஊழியர் இஷிகா சாஹு எடுத்த இந்த வீடியோவை, 'எங்கள் அலுவலகத் தீபாவளியை அவர் மேலும் சுவாரஸ்யம் ஆக்கி விட்டார்' என்ற தலைப்பில் பகிர்ந்துள்ளார்.
வீடியோவை பார்த்த வலைதளவாசிகள், அவருக்கு பாராட்டும், வாழ்த்தும் தெரிவிக்கின்றனர். 'திரைக்குப் பின்னால் உழைப்பவர்களை நிறுவனங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும்' என்று பலர் வலியுறுத்தினர். 'எல்லோரின் தீபாவளியையும் சிறப்பாக்கியதற்காக நிறுவனம் அவருக்குப் பரிசளிக்க வேண்டும்' என்று ஒருவர் எழுதினார்.
இயற்கை தாடி வளர்ப்பில் புதிய கின்னஸ் சாதனை
அமெரிக்காவின் பால்ட்வின் நகரை சேர்ந்த மேத்யூ ஹே, 54, உலகின் மிக நீளமான, இயற்கை தோற்றம் கொண்ட தாடிக்கு சொந்தக்காரர் என்ற கின்னஸ் சாதனையை படைத்துள்ளார். அவரது தாடி, 5 அடி 3 இஞ்ச் நீளம் இருந்தது. முந்தைய சாதனையாளரின் தாடி, 3 அடி 6 இஞ்ச் நீளம் இருந்தது. தாடியைத் தரை வரை தொங்குவதால், அன்றாட வேலைகளை எளிதாக்குவதற்காக அதை சுருட்டி கட்டிக் கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார், மேத்யூ.
இவரது சாதனையானது, இயற்கையான, சடைமுடியுடன் கூடிய தாடிக்கு மட்டுமே. சீப்பு, எண்ணெய் போட்டு சீவி வளர்க்கும் செயற்கை தோற்ற தாடிக்கு தனி சாதனை உண்டு. அந்த சாதனை, 8 அடி 3 இஞ்ச் நீளத்துக்கு தாடி வளர்த்த கனடாவை சேர்ந்த சர்வன் சிங் என்பவர் பெயரில் இருக்கிறது.