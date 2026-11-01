சட்டவிரோதமாக கருமுட்டை தானம் தெலுங்கானாவில் 8 பேர் கைது
சட்டவிரோதமாக கருமுட்டை தானம் தெலுங்கானாவில் 8 பேர் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:54 PM
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில், ஐ.வி.எப்., எனப்படும், செயற்கை முறையில் கருத்தரித்தல் சிகிச்சைக்காக தனியார் கருத்தரிப்பு மையங்களுக்கு சட்டவிரோதமாக பெண்களிடம் கருமுட்டை தானம் பெற்று விற்பனை செய்த எட்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாதில் பிரபல கருத்தரிப்பு மையங்களில், விதிகளை மீறி பெண்களிடம் இருந்து சட்டவிரோதமாக கருமுட்டைகளை சேகரித்து, ஒரு கும்பல் விற்பனை செய்வதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதன்படி பல்வேறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
இதில், எட்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், உத்தர பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், மஹாராஷ்டிரா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த, 43 பெண்களையும் மீட்டனர்.
மீட்கப்பட்ட பெண்களின் ஏழ்மை நிலையை பயன்படுத்தி, அவர்களின் கருமுட்டைகளை எடுத்து, சட்டவிரோதமாக அக்கும்பல் விற்பனை செய்தது தெரிய வந்தது. இதற்காக, அப்பெண்களை வரவழைத்து, ஹைதராபாதில் ஒரு வாடகை வீட்டில் தங்க வைத்து, மருத்துவ நடைமுறைகளை முடித்த பின், ஒவ்வொருவருக்கும், தலா, 30 ஆயிரம் ரூபாய் வரை அக்கும்பல் அளித்தது கண்டறியப்பட்டது.
நாட்டின் செயற்கை இனப்பெருக்க தொழில்நுட்ப சட்டவிதிகளின்படி, ஒரு பெண்ணிடம் இருந்து அவரது வாழ்நாளில் குறிப்பிட்ட முறை மட்டுமே, முறையான மருத்துவ கண்காணிப்புடன் கருமுட்டை பெறப்பட வேண்டும். ஆனால், இந்த கும்பல் விதிகளை மீறி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, இந்த கும்பலுடன் தொடர்பில் உள்ள மருத்துவமனை ஊழியர்கள், இடைத்தரகர்கள் குறித்தும் விசாரிக்கின்றனர்.