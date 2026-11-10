சில வரி செய்திகள்: ஓய்வு அரசு அதிகாரியிடம் ரூ.2 லட்சம் சைபர் மோசடி
சில வரி செய்திகள்: ஓய்வு அரசு அதிகாரியிடம் ரூ.2 லட்சம் சைபர் மோசடி
ADDED : நவ 10, 2026 07:28 PM
ஓய்வு அரசு அதிகாரியிடம்
ரூ.2 லட்சம் சைபர் மோசடி
இந்துார்: மத்திய பிரதேசத்தின் இந்துாரைச் சேர்ந்த 76 வயதான ஓய்வுபெற்ற கல்வித்துறை பெண் அதிகாரி ஒருவர், ஓய்வூதியம் பெறுவோர் வீட்டிலிருந்தபடி ஆயுள் சான்றிதழைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என சமூக ஊடகமான, ‘பேஸ்புக்’கில் ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்துள்ளார். உடனே, அந்த விளம்பரத்தை தொட்டவுடன், சைபர் மோசடி செய்வோர், அவருக்கு ஒரு லிங்கை அனுப்பி, அவரது வங்கி விபரங்களை பதிவிடும்படி கூறினர். அவ்வாறு பதிவிட்ட சில வினாடிகளில், அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்த 2 லட்சம் ரூபாய் எடுக்கப்பட்டது அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். உடனே, அவர் போலீசில் புகார் அளித்தார். இதன்படி, சைபர் கிரைம் பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி, 24 மணி நேரத்தில் உரிய பணத்தை பாதிக்கப்பட்ட நபரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
பட்டாசு வெடிவிபத்தில்
16 வயது சிறுவன் பலி
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவின் மும்பை மலாட் பகுதியில் உள்ள பட்டாசு குடோனில் நேற்று முன்தினம் வெடிவிபத்து ஏற்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து அந்தக் குடோனின், மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது. தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர், தீயை அணைத்து கட்டட இடிபாடுகளை அகற்றினர். இந்த சம்பவத்தில் மாயமான 16 வயது சிறுவன், இடிபாடுகளுக்கு இடையே உடல் கருகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார். அச்சிறுவனின் பெயர், ஷான்வாஸ் நியாஸ் கான் எனவும், அவரது உடல், 100 சதவீதம் தீயில் கருகி இருந்தததாகவும் மீட்புப் படையினர் தெரிவித்தனர். இந்த விபத்திற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளர்
ஷாஜி குமார் காலமானார்
ஆலப்புழா: மலையாளத் திரையுலகின் புகழ்பெற்ற ஒளிப்பதிவாளர் ஷாஜி குமார், தன் 57வது வயதில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். நடிகர் மோகன்லாலின் ‘புலி முருகன், தொடரும்’ உட்பட பல்வேறு திரைப்படங்களில் பணியாற்றிய இவர், நடிகர் திலீப் நடிக்கும் புதிய படப்பிடிப்புக்காக ஆலப்புழாவில் தங்கியிருந்தார். அப்போது, கடந்த 7ம் தேதி திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால், உடனே அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். ஷாஜி குமாருக்கு, மனைவி, இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.