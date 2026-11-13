சில வரி செய்திகள்: நவ. 14

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ADDED : நவ 13, 2026 07:52 PM
பிரதமர் பெயரில் மோசடி
குஜராத் போலீஸ் எச்சரிக்கை
ஆமதாபாத்: நாட்டில் பண்டிகைக் காலத்தை பயன்படுத்தி, மக்களுக்கு எளிதாக பணம் கிடைக்கும் என ஆசைக்காட்டி, சைபர் குற்றவாளிகள் ஏமாற்றும் செயல்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இது தொடர்பாக குஜராத் சைபர் கிரைம் போலீசார் வெளியிட்ட அறிக்கையில் ‘தீபாவளியையொட்டி, பிரதமர் மோடி, 8,000 ரூபாய் போனஸ் வழங்குவதாகக் கூறி, போலி, ‘லிங்க்’குகள் சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்படுகின்றன. இந்த லிங்க்கை, ‘கிளிக்’ செய்தால், போலி இணையதளத்திற்கு செல்வதுடன், பயனர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து பணம் திருடப்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்’ என, குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
‘ரசகுல்லா’ வடிவில்
வெடி பொருள்
சாப்பிட்டவர் பலி
போபால்: மத்திய பிரதேசத்தின் சாந்தா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திர பரவுதியா, 35. இவர், நண்பர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது, அவரது நண்பர் ராம் பகத் என்பவர், ரசகுல்லா என்ற இனிப்பு வகையை போல் தோற்றமளிக்கும் உருண்டையை, ராஜேந்திராவின் வாயில் வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்பொருளை கடித்தவுடன், பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்ததில் அவர் படுகாயமடைந்தார். மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று, டாக்டர்கள் பரிசோதித்ததில், ராஜேந்திரா ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். இப்பகுதியில், காட்டுப் பன்றிகளை வேட்டையாட இத்தகைய வெடி பொருட்களை பழங்குடியினர் பயன்படுத்துகின்றனர். இவை, பட்டாசுகள் அல்லது கல்குவாரிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட வெடி மருந்தை மாவு உருண்டைகளுக்குள் நிரப்பித் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இது தொடர்பாக ராம் பகத் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டுள்ளது.