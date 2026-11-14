சில வரி செய்திகள்: நவ. 15

ADDED : நவ 14, 2026 10:04 PM
வடகிழக்கு மாநிலங்களில்
தொடரும் நிலநடுக்கம்
வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூர், மேகாலயா, அசாமில் சில இடங்களில் சமீபத்தில் 4 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில், நேற்று மீண்டும் அசாமின் காம்ருப் மாவட்டத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையத்தின் தகவல் படி, காம்ருப் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 4.0 ஆக பதிவாகியுள்ளது. அசாமின் நங்கோப் நகரத்தில் இருந்து 57 கி.மீ., மேற்கு மற்றும் தென் மேற்கு திசையில் 10 கி.மீ., ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதி உருவானது.
அசாம் மினி பஸ் விபத்தில் பலியானோர்
குடும்பங்களுக்கு ரூ.9 லட்சம் நிவாரணம்
அசாமின் காசிரங்கா அருகே நேற்று முன்தினம் லாரி மீது மினி பஸ் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் 26 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா 9 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா அறிவித்துள்ளார்.
இதில் முதல்வர் நிவாரண நிதியில் இருந்து 5 லட்சம் ரூபாயும், மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் சார்பில் 2 லட்சம் ரூபாயும், பிரதமர் அறிவித்த 2 லட்சம் ரூபாயும் அடங்கும். பலியானவர்களில் கல்லுாரி மாணவர்கள் பலர் உள்ளனர்.
காயமடைந்தவர்களுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க கூடுதல் டாக்டர்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடக்கிறது. இனி போக்குவரத்து விதிகள் கடுமையாக அமல்படுத்தப்படும் என முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.
1 லட்சம் வாடகை வங்கி கணக்குகள்
பீஹாரில் கண்டுபிடிப்பு
பீஹாரில் இணைய குற்றவாளிகள் பயன்படுத்திய 1 லட்சத்து 9 ஆயிரம் வாடகை வங்கி கணக்குகளை மாநில போலீசார் கண்டறிந்துள்ளனர். மாநிலத்தின் 38 மாவட்டங்களிலும், ‘சைபர் பிரஹார் 5.0’ நடவடிக்கையின் கீழ் இந்த கணக்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
தலைநகர் பாட்னாவில் அதிகபட்சமாக 14,644 வங்கி கணக்குகள், கயாவில் 6,172; கிழக்கு சம்பாரனில் 4,414; முசாபர்பூரில் 4,244 வாடகை வங்கி கணக்குகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
அவற்றில் 7,728 கணக்குகள் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட இணைய பண மோசடி புகார்களில் இடம்பெற்றவையாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
இந்த வாடகை வங்கி கணக்குகள் வாயிலாக மாற்றப்பட்ட மோசடி தொகை 72.53 கோடி ரூபாய். நாடு முழுதும் போலீசார் ஏற்கனவே வங்கி கணக்கு விபரங்களை பிறரது பரிவர்த்தனைக்கு தருவது குற்றம் என எச்சரித்துள்ளனர்.
இருப்பினும் கமிஷன் தொகைக்கு ஆசைப்பட்டு பலர் இணைய மோசடிக்கு துணை போகின்றனர்.