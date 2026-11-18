ADDED : நவ 18, 2026 09:59 PM
கோவாவில் கடைகள், மால்கள்
24 மணி நேரமும் திறக்க அனுமதி
பனாஜி: கோவா தொழிலாளர் நலத்துறை நேற்று முன்தினம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘கோவாவில் கடைகள், மால்கள் எனப்படும், வணிக வளாகங்கள் உள்ளிட்டவை 24 மணி நேரமும் செயல்பட அரசு அனுமதித்துள்ளது. இந்த உத்தரவு உடனடியான அமலுக்கு வருகிறது. அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்த உத்தரவு செல்லுபடியாகும். சுற்றுலா பயணியர் உட்பட வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்காக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது’ என, குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சபரிமலையில் மண்டலபூஜை
துாய்மைப் பணிக்கு 1,000 பேர்
பத்தனம்திட்டா: கேரள மாநிலத்தில் உள்ள சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை காலம் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. இதையொட்டி சபரிமலை, நிலக்கல், பம்பை, சன்னிதானம் போன்ற இடங்களை துாய்மையாக பராமரிப்பதற்காக, ‘விசுத்தி சேனா’ என்ற 1,000 பேர் அடங்கிய துாய்மைப் பணியாளர்கள் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணியாளர்கள் பலர் தமிழகத்தின் சேலம் பகுதியிலிருந்து வந்துள்ளனர். பிளாஸ்டிக் மற்றும் மக்கும் குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்றுவது இவர்களின் முக்கியப் பொறுப்பு. குப்பைத் தொட்டிகள் நிரம்பியவுடன் அவற்றை எடுத்து செல்வதற்காக ஐந்து டிராக்டர்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இவர்களது சேவை ஜனவரி மாதம் நடக்கும் மகரவிளக்கு பூஜை வரை 24 மணிநேரமும் கிடைக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அய்யப்ப பக்தர்கள் ஓய்வெடுக்க
பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் கூடாரங்கள்
திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் சபரிமலையில் இரண்டு மாதங்கள் நடக்கும் மண்டல- மகரவிளக்கு புனித யாத்திரை தொடங்கியுள்ளது. இதையொட்டி யாத்திரை வரும் அய்யப்ப பக்தர்கள் ஓய்வெடுப்பதற்காக, பல்வேறு பஸ் நிலையங்களில் கேரள அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் கூடாரங்களை அமைத்துள்ளன. இவற்றில் நாற்காலிகள், மின்விசிறிகள், குடிநீர் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், பக்தர்கள் உறங்குவதற்கும் இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர பஸ்கள் புறப்படும் நேரம் குறித்த தகவல்களை வழங்கும் கவுன்ட்டர்களும் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
உத்தரகண்டில் மிதமான
நிலநடுக்கத்தால் பீதி
கோபேஷ்வர்: உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் சமோலி மாவட்டத்தில் நேற்று மிதமான நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது. ஜோதிர்மத் அருகே நேற்று காலை 10:21 மணிக்கு 10 கி.மீ. ஆழத்தை மையமாக கொண்டு இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவில் 4.1 ஆக பதிவானதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்தது. மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாகவும், இதுவரை நிலநடுக்கத்தால் எவ்வித சேதமும் ஏற்படவில்லை எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.