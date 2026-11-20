ADDED : நவ 20, 2026 08:50 PM
தாதா தாவூத் இப்ராஹிம்
கூட்டாளி என்கவுன்டரில் பலி
நொய்டா: உத்தர பிரதேசத்தில், டில்லி போலீசார் மற்றும் நொய்டா சிறப்பு அதிரடிப்படையினர் நடத்திய என்கவுன்டரில், தாவூத் இப்ராஹிம் கூட்டாளியான நசீம் துரானி, 37, சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையைச் சேர்ந்த நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிம் தலைமையிலான ‘டி – கம்பெனி’ சர்வதேச பயங்கரவாத இயக்கமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
தாவூத் உடன் தொடர்பில் இருந்தவர் நசீம் துரானி, 37. இவர் மீது டில்லி மற்றும் உத்தர பிரதேசத்தில் கொலை, கொலை முயற்சி, கொள்ளை உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், டில்லி சட்ட அமைச்சர் கபில் மிஸ்ரா அலுவலகம் அருகே, கடந்த 16ம் தேதி சமீர், 26, என்பவரை தொழில் போட்டி காரணமாக நசீம் துரானி சுட்டுக் கொன்றார். இந்த வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த அவரை உத்தர பிரதேசத்தின் புலந்த்ஷஹர் நகரில் டில்லி மற்றும் நொய்டா சிறப்பு படை போலீசார் சுட்டுக்கொன்றனர்.
உ.பி., முதல்வர் ஆதித்யநாத் தாயார் மறைவு
டேராடூன்: உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தாயார் சாவித்திரி தேவி, 91, உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள சொந்த கிராமத்தில் நேற்று காலமானார்.
உத்தர பிரதேசத்தில் பா.ஜ., ஆட்சி நடந்து வருகிறது. முதல்வராக யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளார். அவரது தாயார் சாவித்திரி தேவி, உத்தரகண்ட் மாநிலம் பவுரி கர்வால் மாவட்டத்தில் உள்ள பஞ்சூர் கிராமத்தில் வசித்து வந்தார். அது அவரது பூர்விக கிராமம்.
இந்நிலையில், வயது மூப்பு காரணமாக நேற்று அவர் காலமானார். அவரது இறுதிச் சடங்கு, ஹரித்வாரில் இன்று நடைபெற உள்ளது. யோகி ஆதித்யநாத் தாயார் மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்தனர்.
ரூ.25,000 கடனுக்காக இழந்த 4.5 ஏக்கர்
நிலம் 30 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீட்பு
லத்தூர்: மஹாராஷ்டிராவில், மகளின் திருமண செலவுக்காக 25,000 ரூபாய் கடன் வாங்கிய பெண்ணிடம் இருந்து ஏமாற்றி வாங்கப்பட்ட 4.5 ஏக்கர் நிலத்தை, 30 ஆண்டுகளுக்கு பின் மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் மீட்டு தந்துள்ளனர்.
லத்துார் மாவட்டம், சகூர் தாலுகா கல்குடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முண்டுபாய். இவர், 1995ல் மகளின் திருமணத்திற்காக கந்துவட்டிக்காரரிடம் நிலத்தை அடமானம் வைத்து கடன் பெற்றார்.
அதன் பின், 10 லட்சம் ரூபாய் வட்டி சேர்ந்துவிட்டதாக கூறி நிலத்தை கடன் தந்த நபர் தன் பெயருக்கு மாற்றி உள்ளார்.
இது குறித்து மாவட்ட வருவாய் துறையை அணுகி புகார் அளித்தார். பல கட்ட போராட்டங்களுக்கு பின் முண்டுபாயின் நிலம் மீட்கப்பட்டது. இந்நிலையில், நேற்று லத்துார் வந்த கவர்னர் ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா, நிலத்திற்கான ஆவணத்தை முண்டுபாயிடம் வழங்கினார். எந்த செலவுமின்றி நிலம் மீட்கப்பட்டதாக முண்டுபாய் தெரிவித்தார்.