ADDED : நவ 21, 2026 10:43 PM
உ.பி.,யில் ஆம்புலன்ஸ்
மோதி 5 பேர் பலி
பாரபங்கி: ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூரில் இருந்து உத்தர பிரதேசத்தின் காஜிப்பூருக்கு, இறந்தவரின் உடலுடன் ஆம்புலன்ஸ் நேற்று சென்றது. இந்த வாகனம், உ.பி.,யின் பாரபங்கி மாவட்டத்தின் கெராவன் பகுதி அருகே பூர்வாஞ்சல் விரைவுச் சாலையில் நேற்று காலை 6:30 மணிக்கு சென்றபோது, அங்கு சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்ட லோடு வாகனத்தின் மீது மோதியது. தகவலறிந்து மீட்புக்குழுவினருடன் சென்ற போலீசார், ஆம்புலன்சில் சிக்கிய ஐந்து பேரை மீட்டு, அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். டாக்டர்கள் பரிசோதித்ததில், அவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே இறந்து விட்டது தெரியவந்தது. இறந்தவர்களில், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள் இருவர் அடங்குவர். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஒடிசாவில் ரூ.1.23 கோடி முறைகேடு
செய்த வனத்துறை அதிகாரி கைது
அங்கூல்: ஒடிசாவில் அங்கூல் மாவட்டத்தின் சத்கோசியா வனவிலங்கு கோட்டத்தின் நிர்வாகப் பிரிவில் மூத்த உதவியாளராகப் பணியாற்றியவர் அஜய் குமார். அலுவலக ஊழியர்களின் சம்பளம், விடுப்பு ஊதியம் மற்றும் நிலுவைத் தொகைகளை கையாளும் பொறுப்பில் இவர் இருந்துள்ளார். கடந்த 2019 முதல் 2025 வரையிலான காலக்கட்டத்தில், ஓய்வுபெற்ற மற்றும் இறந்த ஊழியர்களின் பெயர்களில் பயன்படுத்தப்படாத விடுப்பு ஊதியம், நிலுவைத் தொகைக்கான போலி பில்களை தயாரித்து, அரசு கருவூலத்தில் இருந்து 1.23 கோடி ரூபாயை உரிய பயனாளிகளுக்கு அனுப்பாமல், தன் சொந்த வங்கி கணக்கிற்கும், தன் நண்பர்கள் இருவரின் வங்கி கணக்குகளுக்கும் மாற்றியுள்ளார். இந்த நிதி முறைகேடு தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், கடந்த அக்டோபரில் அஜய் குமார் தலைமறைவானார். இந்நிலையில் அவரது நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வந்த ஒடிசா போலீசார் நேற்று முன்தினம் அவரை கைது செய்தனர்.
அய்யப்ப பக்தர் தடுத்து நிறுத்தம்
டி.சி.எஸ்., அலுவலகத்தில் சர்ச்சை
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில் ரங்காரெட்டி மாவட்டத்தின் அடிபட்லாவில் உள்ள டாடா குழுமத்தின் டி.சி.எஸ்., எனப்படும் ‘டாடா கன்சல்டன்சி சொலுயூசன்ஸ்’ நிறுவனத்தில் கடந்த இரு ஆண்டுகளாக மணீஷ் யாதவ் என்பவர் பணியாற்றி வந்தார். இவர், சபரிமலை அய்யப்பனை தரிசிக்க, மாலை அணிந்து விரதம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதற்காக, கடந்த, 19ம் தேதி கருப்பு நிறச் சட்டை, வேஷ்டி அணிந்து தன் அலுவலகத்திற்கு சென்றார். அப்போது நிறுவனத்தின் ஆடை கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மீறியதாக கூறி, நுழைவாயிலில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார். தகவலறிந்த அய்யப்ப பக்தர்களும், ஹிந்து அமைப்பினரும் டி.சி.எஸ்., அலுவலகம் முன்பாக திரண்டு, மணீஷ் யாதவுக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதைத்தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், போராட்டக்காரர்களிடம் பேச்சு நடத்தி, நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இதுதொடர்பாக இரு தரப்பினரும் எவ்வித புகாரும் அளிக்கவில்லை.