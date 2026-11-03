சில வரி செய்திகள்: நவ. 4

UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:48 PM
கேரளாவில் சிறுவன் கொலை பெண் உட்பட இருவர் கைது
திரு வனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம், திருவனந்த புரம் அ ருகே ஸ்ரீகாரியம் பங்கப்பாறையை சேர்ந்த சிறுவன் அபிராம், 17, கடந்த 1 முதல் மாயமானார். நேற்று முன்தினம், ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில், சாக்குமூட்டையில் அபிராம் சடலத்தை போலீசார் மீட்டனர். விசாரணையில், அபிராம் கழுத்தை நெரித்துக் கொல்லப்பட்டது தெரியவந்தது. இந்த கொலை தொடர்பாக, 18 வயது இளம்பெண், ரவுடி உமர், 22, ஆகிய இருவரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். அபிராமை கொலை செய்த 17 வயது சிறுவன் போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்படுகிறார்.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், முக்கிய குற்றவாளியான 17 வயது சிறுவன், தன் காதலியான 18 வயது இளம்பெண்ணின் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கைப் பயன்படுத்தி அபிராமுக்கு மெசேஜ் அனுப்பி, அவரை குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வரவழைத்து, கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்தது தெரியவந்தது. இது குறித்து கொல்லப்பட்ட சிறுவனின் தந்தை கூறுகையில், ‘குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் மற்றொரு சிறுவனை அழைத்து வருமாறு என் மகனை கேட்டுள்ளனர். அவன் மறுத்ததால் அவனை கொன்றுள்ளனர். உண்மையான இலக்கு என் மகன் அல்ல’ என்றார்.
கலப்பட நெய் தயாரித்த தொழிற்சாலைக்கு சீல்
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள, ‘ஹிமாலயா டெய்ரி புராடக்ட்ஸ்’ என்ற தொழிற்சாலையில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் நேற்று அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ‘ராஜஸ்தான் சரஸ், டைரி பிரதர்ஸ், ஸ்ரீ கிரண் சரஸ்’ உட்பட ஏழு வெவ்வேறு பிராண்டுகளின் பெயரில் அங்கு நெய் பாக்கெட்டுகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 200 மி.லி., முதல் 15 லிட்டர் வரையிலான பாக்கெட்டுகள், கேன்களில் இருந்த நெய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், அங்கிருந்த சந்தேகத்திற்குரிய சுவையூட்டியையும் அதிகாரிகள் கைப்பற்றினர். ஆலையை நடத்துவதற்கான உரிமம் இல்லாததாலும், முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறி, தொழிற்சாலைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.
பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு ஆலையில் தீ விபத்து
விசாகப்பட்டினம்: ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினம் அருகே மல்காபுரம் - ஸ்ரீஹரிபுரம் பகுதியில் எச்.பி.சி.எல்., எனப்படும் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை உள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்த ஆலையில், கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு எல்.பி.ஜி., எரிவாயு, நாப்தா, பெட்ரோல், விமான எரிபொருள், டீசல், கந்தகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பெட்ரோலியப் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. நேற்று முன்தினம் இர வு 10:00 மணிக்கு ஆலையில் உள்ள, சேமிப்புக் கிடங்கில் திடீரென தீப்பற்றியது.
இதனால், கரும்புகையுடன் தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது. தகவலறிந்து வந்த ஆலையின் தீயணைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குழுவினர், உடனடியாக தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து குறுகிய நேரத்திலேயே தீயை அணைத்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த தீ விபத்தில் உயிர்சேதம் ஏற்படவில்லை.
தேசிய மாநாட்டு கட்சி எம்.பி.,
ருஹுல்லா பதவி விலகல்
புட்காம்: ஜம்மு – காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகர் லோக்சபா தொகுதி எம்.பி.,யாக தேசிய மாநாட்டு கட்சியை சேர்ந்த சையத் அகா ருஹுல்லா மெஹ்தி பதவி வகித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக ருஹுல்லா நேற்று அறிவித்தார். மேலும், எம்.பி., பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கூறி, அதற்கான கடிதத்தை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு அனுப்பி வைத்தார்.
ருஹுல்லா கூறுகையில், ‘‘காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய 370வது சட்டப்பிரிவை மீண்டும் கொண்டு வருவது, சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளை விடுவிப்பது என, தேர்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதிகளை கட்சித் தலைமை நிறைவேற்ற தவறிவிட்டது. காஷ்மீர் மக்களின் உரிமைகளை மீட்க ஒரு புதிய இயக்கத்தை தொடங்குவேன்,’’ என்றார்.