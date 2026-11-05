சில வரி செய்திகள்: நவ. 6

ADDED : நவ 05, 2026 08:21 PM
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இடிந்து
டில்லியில் இருவர் உயிரிழப்பு
புதுடில்லி: பழைய டில்லியின் சாவ்ரி பஜார் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள காலி சத்தரா பகுதியில் மூன்று மாடி கட்டட கட்டுமானபணி நடக்கிறது. நேற்று காலை பணி முடிந்து அதில் பயன்படுத்திய சார கம்புகளை அகற்றியபோது திடீரென அந்த கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது. இதில் இருவர் உயிரிழந்தனர்; 15 தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. கடும் போராட்டத்திற்கு பின் இடிபாடுகளில் சிக்கிய நான்கு பேரை தீயணைப்பு மீட்டனர். பணியில் அலட்சியமாக செயல்பட்ட மாநகராட்சி இன்ஜினியர்கள் இருவரை சஸ்பெண்ட் செய்து பழைய டில்லி மாநகராட்சி மண்டல துணை கமிஷனர் நேற்று உத்தரவிட்டார். இது தொடர்பாக அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் ‘கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சிமெண்ட் உள்ளிட்ட பொருட்கள் தரம் அற்றதாகவும், சரியாக இறுகாமல் இருந்ததே கட்டடம் இடிய காரணம்’ என, தெரிவித்தனர்.
பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து
5 குஜராத் பக்தர்கள் பலி
டேராடூன்: குஜராத்தின் சூரத்தை சேர்ந்த ஆறு பக்தர்கள் மற்றும் டிரைவர் என ஏழு பேர் உத்தரகண்ட் மாநிலம், உத்தரகாசி மாவட்டத்தில் உள்ள கங்கோத்ரி கோவிலுக்கு, ‘டொயோட்டா இன்னோவா’ காரில் சென்றனர். கங்கோத்ரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கங்னானி என்ற இடத்தில் நேற்று சென்றபோது டிரைவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், அருகே ஓடும் பகீரதி ஆற்றில் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில், சூரத் வழக்கறிஞர் அசோக்பாய் படேல், அவரது மனைவி, மகள் என ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் உட்பட ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர். தகவல் அறிந்து போலீசாருடன் விரைந்து வந்த மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினர் ஐந்து உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர். வழக்கறிஞரின் மகன் வேதாந்த் படுகாயத்துடன் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். மாயமான மற்றொருவரை ஆற்றில் தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுளளது.
2 லட்சம் துப்புரவு பணியாளர்கள்
மத்திய பிரதேசத்தில் போராட்டம்
போபால்: மத்திய பிரதேசத்தின் போபால் உள்ளிட்ட நகரங்களில், ‘அவுட்சோர்சிங்’ எனப்படும், ஒப்பந்த முறையில் துப்புரவு பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதை ரத்து செய்து தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி துப்புரவு பணியாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்துவருகின்றனர். தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக போபால் உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் வீடுகள் மற்றும் குப்பைத் தொட்டிகளில் குப்பைகள் தேங்கி கிடக்கின்றன. போபாலில் மட்டும் தினமும் 850 டன் குப்பை சேருவதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.
ராஜ்யசபா எம்.பி.,யாக ஹர்தீப் சிங்
போட்டியின்றி தேர்வானார்
போபால்: மத்திய அமைச்சர் பதவியில் இருந்த பா.ஜ.,வை சேர்ந்த எல்.முருகன் கடந்த மாதம் 22ல் அமைச்சர் பதவி மற்றும் ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்தார். மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து ராஜ்யசபாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவர் பதவி விலகியதை அடுத்து அந்த இடம் காலியானது. இதையடுத்து, நவ., 12ல் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. பா.ஜ., வேட்பாளராக மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி அறிவிக்கப்பட்டார். இவருக்கு போட்டியாக காங்கிரஸ் ஆதரவு பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் ராஜ்குமார் லோஹானி, மற்றொரு சுயேச்சை வேட்பாளர் காந்தே சயன்னா ஆகியோர் களம் இறங்கினர். இரு சுயேச்சைகளின் வேட்புமனுக்களில் தகவல்கள் முழுமையாக இல்லாததால் அதை தேர்தல் அதிகாரி நிராகரித்தார். வேட்புமனுவை திரும்ப பெற கடைசி நாளான நேற்று மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி ம.பி.,யில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்.பி.,யாக போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.