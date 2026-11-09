சில வரி செய்திகள்: நவ. 9

ADDED : நவ 09, 2026 04:07 AM
பெண் ஓட்டிய ‘ஜீப்’ மோதி
ஸ்கூட்டரில் சென்ற நபர் பலி
கான்பூர்: உத்தர பிரதேசத்தின் கான்பூரை சேர்ந்தவர் சந்தோஷ்குமார் சிங் சவுகான், 55. இவர், நேற்று முன்தினம் தன் ஸ்கூட்டரில் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். கல்யாண்பூர் பகுதியில் நெரிசலான சாலையில் சென்ற போது, பின்னால் அதிவேகமாக வந்த ‘மஹிந்திரா தார்’ ஜீப் ஸ்கூட்டர் மீது மோதியது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே சந்தோஷ்குமார் பலியானார். விபத்தை ஏற்படுத்திய ஜீப்பை பெண் ஒருவர் ஓட்டி வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் அவரையும், காரில் இருந்த மற்றொரு பெண்ணையும் தேடி வருகின்றனர்.
ஒடிசாவில் தீ விபத்து
ஒரே குடும்பத்தில் 4 பேர் பலி
ஜாஜ்பூர்: ஒடிசா மாநிலம், ஜாஜ்பூர் மாவட்டம், பாலிசந்திராபூர் அருகேயுள்ள நலிபூரில் நிஜாமுதீன் என்பவர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். இவரது மகள் தப்சம் மற்றும் மகள் குலாப்சா பீவி ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் சமையல் செய்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது, வீட்டில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. வீடு முழுதும் பற்றி எரிந்ததில் தப்சம், குலாப்சா பீவி, 10 வயது சிறுமி, எட்டு மாத குழந்தை என நால்வரும் தீயில் கருகி உயிரிழந்தனர். நிஜாமுதீனின் உறவினரான 22 வயது இளைஞர் ஒருவரும் இந்த விபத்தில் படுகாயம் அடைந்தார். மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. விபத்திற்கான காரணம் தெரியாத நிலையில், வழக்குப் பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கட்டப்பட்டு வரும் பாலம் மீது
கார் மோதி நால்வர் பலி
யாத்கிர்: கர்நாடகா மாநிலம், யாத்கிர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர், மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், துல்ஜாபூரில் உள்ள பவானி தேவி கோவிலுக்குச் சென்றுவிட்டு, நேற்று முன்தினம் காரில் ஊர் திரும்பினர். மஹாராஷ்டிராவின் ஷஹாபூர் அருகே சூரத் – சென்னை விரைவுச்சாலையில் வந்த போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், அங்கு கட்டப்பட்டு வரும் பாலம் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில், கார் முற்றிலும் நொறுங்கி உருக்குலைந்தது. அதில் இருந்த இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர்; படுகாயமடைந்த இருவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
உ.பி.,யில் வீட்டின் கூரை இடிந்து
குழந்தை உட்பட மூவர் பலி
கான்பூர்: உத்தர பிரதேசத்தின் கான்பூர் அருகே உள்ள பாங்கி படாவ் பகுதியில் உள்ள வீட்டில் ஹர்ஷ் சுக்லா என்பவர் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். இந்நிலையில், இந்த வீட்டின் கூரை நேற்று காலை 8:30 மணிக்கு திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இதில், வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சுக்லா, அவரது மனைவி, ஒன்றரை வயது குழந்தை மற்றும் 68 வயதான பெண் ஆகியோர் சிக்கிக்கொண்டனர். அவர்களது அலறல் சத்தம் கேட்டு, அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். பல மணி நேரப் போராட்டத்துக்கு பின் சுக்லா தவிர்த்து மூவரும் இறந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டனர். படுகாயமடைந்த சுக்லாவுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.