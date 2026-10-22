சில வரி செய்திகள்: அக். 23

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ADDED : அக் 22, 2026 07:06 PM
ராஜ்யசபாவுக்கு நவ., 12ல் இடைத்தேர்தல்
புதுடில்லி: மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து ராஜ்யசபாவுக்கு எம்.பி.,யாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த எல்.முருகன். இவர், தான் வகித்து வந்த பார்லிமென்ட் விவகாரங்கள், தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு துறை இணையமைச்சர் பதவியை கடந்த 14ல் ராஜினாமா செய்தார். எம்.பி., பதவியில் இருந்தும் விலகினார். வரும் 2030 வரை பதவிக்காலம் உள்ள நிலையில் அந்த இடத்திற்கு அடுத்த மாதம் 12ல் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டு, அன்றைய தினமே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என தேர்தல் கமிஷன் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் வரும் 26ல் தொடங்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலச்சரிவால் தடம்புரண்ட ரயில்
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், தமிழக எல்லையை ஒட்டியுள்ள, திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் பாறசாலா ரயில் நிலையம் அருகே கனமழை காரணமாக நேற்று அதிகாலை நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது.
அப்போது அவ்வழியே சென்ற பிலாஸ்பூர் – திருவனந்தபுரம் ரயில் இன்ஜின் தடம்புரண்டது. இதனால், அந்த வழித்தடத்தில் ஆறு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது. திருவனந்தபுரம் – நாகர்கோவில் இடையிலான ஆறு பயணியர் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்த பின், நேற்று காலை 9:00 மணி முதல் அந்த தடத்தில் மீண்டும் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன.
இருப்பினும், தாம்பரம் – திருவனந்தபுரம் இடையிலான அமிர்த பாரத் ரயில்கள் நாகர்கோவில் வரை மட்டுமே இயக்கப்பட்டன. இதற்கிடையே,
ரூ. 25 கோடி போதைப்பொருள் பறிமுதல்
ஆமதாபாத்: குஜராத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலைப் பிடிக்க முக்கிய வழித்தடங்களில் மாநில குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆமதாபாத் விரைவுச் சாலையில், சி.டி.எம்., சுங்கச்சாவடி அருகே நேற்று நடத்தப்பட்ட சோதனையில், 4.53 கிலோ ஹெராயின் மற்றும் 2.49 கிலோ மெபெட்ரோன் போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதன் சந்தை மதிப்பு 25 கோடி ரூபாய். இது தொடர்பாக டில்லியைச் சேர்ந்த டிபெல் நோகேஜ், கபீல் அகமது, உத்தர பிரதேசம் மீரட்டைச் சேர்ந்த முகமது இம்ரான் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஆந்திர உள்ளாட்சி தேர்தல் நிறுத்திவைப்பு
புதுடில்லி: ஆந்திராவில் உள்ள 13 மாநகராட்சிகள், 87 நகராட்சிகள் என மொத்தம் 100 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வரும் 28ம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 18ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. வேட்பு மனுத் தாக்கலின் போது, ஆளும் தெலுங்கு தேசம் மற்றும் ஒய்.எஸ்.ஆர்., காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, வேட்புமனு தாக்கல் தேதியை நீட்டிக்கக் கோரி ஒய்.எஸ்.ஆர்., காங்கிரஸ் கட்சி ஆந்திர உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது. இந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பான மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், 100 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பணிகளை உடனடியாக நிறுத்துமாறு ஆந்திர மாநில தேர்தல் கமிஷனுக்கு நேற்று உத்தரவிட்டது.
வேட்புமனுத் தாக்கலுக்கான தேதியை நீட்டிப்பது குறித்து பரிசீலிக்குமாறும் உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, ஆந்திர நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
‘இன்ஸ்டா’வில் இணைந்த சோனியா
புதுடில்லி: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், அக்கட்சியின் பார்லிமென்ட் குழுத் தலைவருமான சோனியா, 79, முதன்முறையாக ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ சமூக ஊடகத்தில் இணைந்துள்ளார். @sonia_ji_inc என்ற அந்த பக்கத்தில் முதல் பதிவாக, அவரின் சுயசரிதையான ‘பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆப் லவ்’ என்ற புத்தகத்தின் முதல் பார்வையை வெளியிட்டுள்ளார்.
காங்கிரஸ் எம்.பி.,யான தன் மகள் பிரியங்காவுடன் இருக்கும் வீடியோ ஒன்றையும் சோனியா ‘இன்ஸ்டா’வில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், ‘அனைவருக்கும் வணக்கம். என் சுயசரிதை புத்தகத்தின் முதல் பிரதியை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இது, அன்பு, கடமை, இழப்பு மற்றும் தனக்கான இடத்தை கண்டறிதல் குறித்த கதை’ என, அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.