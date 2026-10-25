சில வரி செய்திகள்: அக். 25

ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
கேரளாவுக்கு இன்றும்
நாளையும் ‘ரெட் அலெர்ட்’
திருவனந்தபுரம்: அரபிக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை காரணமாக கேரளாவின் வயநாடு, இடுக்கி, பாலக்காடு, மலப்புரம், கோழிக்கோடு ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு இன்றும், நாளையும் ‘ரெட் அலெர்ட்’ எனப்படும் மிக அதி கனமழைக்கான எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது. இதையொட்டி மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘குறுகிய காலத்தில் பெய்யும் தீவிர மழையானது, ஆறுகளில் திடீர் வெள்ளம், நகர்ப்புறங்கள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்குதல், மலைப்பிரதேசங்களில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படவும் வழிவகுக்கும். எனவே, ஆற்றங்கரை, தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்போர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லவும்; மழைக்காலங்களில் நீர்நிலைகள் அல்லது மலைப் பிரதேசங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்கவும்’ என, குறிப்பிட்டுள்ளது.
ஆந்திராவில் 5 பேர்
தீயில் கருகி பலி
அமராவதி: ஆந்திராவில் அல்லுாரி சீதாராமராஜூ மாவட்டத்தின் பினகோட்டா பகுதியில் சாலை கட்டுமானப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. அங்கு ஒப்பந்ததாரரின் வாகனத்தில் நேற்று டீசல் நிரப்பும் பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர். அப்போது திடீரென தீப்பற்றியது. இது, அருகில் இருந்த மற்ற வாகனங்களுக்கும் பரவியது. அப்போது வாகனங்கள் வெடித்ததில், அதில் சிக்கிய தொழிலாளர்களின் உடல் பாகங்களும் சிதறி விழுந்தன. தகவலறிந்து வந்த போலீசார், தீயணைப்பு துறை மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் உதவியுடன் தீயை அணைத்தனர். இந்த விபத்தில், அவ்வழியாக சென்ற அரசுப் பள்ளி ஆசிரியை, மூன்று தொழிலாளர்கள், லாரி டிரைவர் என ஐந்து பேர் பலியாகினர்; மூன்று வாகனங்கள் தீக்கிரையாகின. இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், வாகனத்திற்கு டீசல் நிரப்பும்போது, போதிய பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தவறியதால் இந்த விபத்து நிகழ்ந்திருக்கலாம் என தெரியவந்துள்ளது.
டில்லி போராட்ட வன்முறை
விசாரிக்க சிறப்பு அமர்வு
புதுடில்லி: டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த ஜூலையில், கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர் நடத்திய போராட்டங்களின்போது, ‘பெல்லட்’ துப்பாக்கி குண்டுகளின் பயன்பாடு, திட்டமிட்ட வன்முறை, பெண் போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் உள்ளிட்டவை அரங்கேறியதாக எதிர்க்கட்சியினர் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, அத்தகைய வன்முறைச் சம்பவங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்த, உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஆர். சுபாஷ் ரெட்டி தலைமையிலான ஐந்து பேர் அடங்கிய குழுவை உச்ச நீதிமன்றம் நியமித்தது. இக்குழு, வரும் 29 மற்றும் 30ம் தேதிகளில் டில்லி ரோஸ் அவென்யூவின் ‘ஷிக்ஷா சதன்’ பகுதியில் காலை 11:00 மணி முதல் கூட உள்ளது. இந்த அமர்வில், வன்முறை சம்பவங்களால் பாதிக்கப்பட்டோர் தங்கள் புகார்களை உரிய ஆதாரங்களுடன் சமர்ப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெலுங்கானாவில் சிறுமி
கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்
சித்திபேட்டை: தெலுங்கானாவில் சித்திபேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 15 வயது சிறுமி, கடந்த 19ம் தேதி தன் பெற்றோருடன் விவசாய பணிக்கு சென்றார். சிறுமியின் பெற்றோர், வயல் வேலையில் இருந்தபோது, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று சிறார் உட்பட ஏழு பேர் அடங்கிய கும்பல், அந்தச் சிறுமியை கடத்திச் சென்று, கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்தனர். சிறுமியின் தந்தை அளித்த புகாரின்படி, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அனைவரையும் கைது செய்தனர்.
டில்லி பள்ளியில் மாணவி
தீக்குளிப்பு; சிக்கியது கடிதம்
புதுடில்லி: டில்லி ஷாதாரா மாவட்டத்தின் கிருஷ்ணா நகரில் அரசுப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. நேற்று வழக்கம்போல் பள்ளி இயங்கிய நிலையில், அந்த வளாகத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக கிடைத்த தகவலின்படி போலீசார் அங்கு சென்றனர். அப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 படிக்கும் 17 வயது மாணவி, பள்ளி பாதுகாவலர் அறைக்குப் பின்புறம், தீக்காயங்களுடன் கிடந்தார். அவரை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு டாக்டர்கள் பரிசோதித்ததில், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். இதற்கிடையே பள்ளி வளாகத்தில் தடயவியல் நிபுணர்கள், ஆய்வு மேற்கொண்டதில், பள்ளி மாணவியின் புத்தக பையில், மூன்று பக்க கடிதம் சிக்கியது. அதில் இடம்பெற்றுள்ள விபரம் குறித்து தகவல் வெளியிடப்படவில்லை.