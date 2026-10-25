சில வரி செய்திகள்: அக். 26

UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 08:16 PM
ஆன்லைன் பொருட்களை
`ஆட்டை' போட்டவர் கைது
சூரத்: குஜராத்தில் சூரத் மாவட்டத்தின் பவநகர் பகுதியில், கடந்த 23ம் தேதி முறையான ஆவணங்கள் இன்றி செல்போன்கள் உட்பட விலை உயர்ந்த பொருட்களை விற்பனை செய்வதாக புகார் எழுந்தது. தகவலறிந்து சென்ற போலீசார், அப்பொருட்களை விற்பனை செய்த நபரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், அந்நபர் சூரத் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ருத்விக் மக்வானா, 26, என்பது தெரியவந்தது. ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமான ‘பிளிப்கார்ட்’ டெலிவரி ஏஜெண்டாக பணியாற்றிய அவர், வாடிக்கையாளர்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்த செல்போன்கள் உட்பட, 4.60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களைத் திருடி விற்பனை செய்ததை போலீசார் கண்டறிந்தனர். இதையடுத்து, அவர் பதுக்கி வைத்திருந்த பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்ததுடன், அந்த நபரை கைது செய்தனர்.
உறவினர் வீட்டில் திருடி
சொகுசு கார் வாங்கியவர் கைது
கோலாப்பூர்: மஹாராஷ்டிராவில் கோலாப்பூர் மாவட்டத்தின் சதாவி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சமர், 19. அவரது மாமாவான உமேஷ், அதே பகுதியில் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த மாதம் உமேஷின் வீட்டில் இருந்த, 21 சவரன் தங்க நகைகள் திருடு போனதாக போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, சமர், தான் வாங்கிய புதிய சொகுசு காருக்கு பூஜை போட, தன் மாமாவான உமேஷை அழைத்தார். அப்போது இந்த கார் வாங்க பணம் எப்படி கிடைத்தது என வினவினார். அதற்கு முன்னுக்குபின் முரணாக சமர் பதில் அளித்ததால், அவருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, போலீசார் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், தன் மாமா உமேஷின் வீட்டில் இருந்த 21 சவரன் நகைகளைத் திருடி, உள்ளூர் நகைக்கடை உரிமையாளர் சங்கிராம் பாபாசோ மோரே உதவியுடன் அவற்றை விற்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சமரையும், மோரேயையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஆர்கானிக் நிறுவனத்திற்கு
அசாம் அரசின் உயரிய விருது
கோலாகாட்: வடகிழக்கு மாநிலமான அசாமில் கோலாகாட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 14 விவசாயிகள், வெளிநாட்டு சந்தைகளுக்கு இயற்கை முறையில் விளைவித்த பொருட்களை வழங்கும் நிறுவனத்தை, 2009ல் தொடங்கி நடத்தி வருகின்றனர். இவர்களின் செயல்பாடுகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில், அசாம் அரசின் மூன்றாவது உயரிய குடிமக்கள் விருதுக்கு, இவர்களுடைய நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இஞ்சி, மஞ்சள், அசாமின் எலுமிச்சை போன்ற விவசாயப் பொருட்களை சாகுபடி செய்வதுடன், பதப்படுத்துதல், சந்தைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து, உள்நாட்டில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் தங்கள் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது இந்த நிறுவனம்.
துர்கா தேவி சிலை கரைப்பு
முட்டை வீச்சால் பரபரப்பு
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில் ஹைதராபாத் பகுதியில் நேற்று துர்கா தேவி சிலைகளை, அங்குள்ள நீர் நிலைகளில் கரைக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. அப்போது மர்ம நபர்கள், சிலை கரைப்பு ஊர்வலத்தின் அருகே முட்டை வீசியதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, சிலை கரைப்பு ஊர்வலத்தில் ஈடுபட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், முட்டை வீச்சில் ஈடுபட்டோர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததால், போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்ததில், சந்தேகத்திற்குரிய நபர் ஒருவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ம.பி.,யில் நிதி முறைகேடு புகார்
392 அதிகாரிகளிடம் விசாரணை
போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் முதல்வர் மோகன் யாதவ் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு நகர்ப்புற மேம்பாடு மற்றும் வீட்டு வசதித் துறையில் நிதி முறைகேடு புகார் எழுந்தது.
இது தொடர்பாக மாநில அரசு தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதுகுறித்து அத்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலர் சஞ்சய் துபே செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், “முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாக கண்டறியப்பட்ட நகராட்சி முதன்மை அதிகாரி நிலையில் உள்ள 135 பேர் உட்பட மொத்தம் 392 பணியாளர்கள் மீது விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சிலரிடம், 4 கோடி ரூபாய் வரை திரும்பப் பெறப்பட்டன; ஊதிய உயர்வுகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன; சிலர், பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்; மேலும் சிலர், பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்,” என்றார்.