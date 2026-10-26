சில வரி செய்திகள்: அக். 27

UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 08:02 PM
குட்கா எச்சிலை துப்பியபோது
மின்சாரம் பாய்ந்து முதியவர் பலி
போபால்: மத்திய பிரதேசத்தின் விதிஷா மாவட்டத்தில் உள்ள கஞ்ச்பசோடாவை சேர்ந்த முதியவர் பிரபுலால் குப்தா, 65. கட்டட மேஸ்திரியான இவர் நேற்று முன்தினம் கட்டுமான பணி நடைபெறும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 3 வது மாடி பால்கனியில் நின்றிருந்தார். அப்போது குட்காவை மென்ற குப்தா அதன் எச்சிலை மேலிருந்து துப்பினார். அது அவ்வழியே சென்ற 11,000 வாட்ஸ் உயர் அழுத்த மின்கம்பியில் பட்டு அவர் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது. இதில் உடல் கருகி பலியான குப்தாவின் உடல் கட்டடத்தின் பால்கனியில் தொங்கி நிலையில் இருந்தது. கட்டுமான பணி நடைபெறும் பகுதியில் உயர்மின் அழுத்த கம்பி செல்வதால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக கூறி அதை அகற்றும்படி அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கார் பார்க்கிங் தகராறு
உ.பி.,யில் மூவர் சுட்டுக்கொலை
லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தின் லக்னோவில் நவ்பாஸ்டா பிராமணி டோலா பகுதியில் உள்ள காலியிடத்தில் காரை நிறுத்துவது தொடர்பாக இரு தரப்பினர் இடையே நேற்று காலை தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது ரிஷபத் சுக்லா, 30, என்பவர் திடீரென துப்பாக்கியால் சுட்டார். இதில் மூவர் படுகாயம் அடைந்தனர். மருந்துவமனையில் மூவரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். சம்பவ இடத்தில் இருந்து தப்ப முயன்ற குற்றவாளி சுக்லாவை போலீசார் சுற்றிவளைத்து பிடித்தனர்.
டில்லி நார்த் பிளாக்
கட்டடத்தில் தீ விபத்து
புதுடில்லி: டில்லியில் மத்திய செயலகம் அமைந்துள்ள நார்த் பிளாக் கட்டடத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம், நிதி அமைச்சகம் உள்ளிட்ட முக்கிய அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்த கட்டடத்தில் இருந்து நேற்று காலை 11:10 மணிக்கு கரும்புகை வருவதாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து ஆறு தீயணைப்பு வாகனங்களில் தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர். இந்த தீ விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. நார்த் பிளாக் கட்டடத்தில் நடக்கும் பழுதுபார்க்கும் பணி காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
அரிசி சப்ளையில் முறைகேடு
ஆலை உரிமையாளர்கள் 14 பேர் கைது
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா பொது வினியோக கழகம், கடந்த காரிப் சீசனில் இந்திய உணவு கழகத்துக்கு வழங்க 71.86 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல்லை கொள்முதல் செய்தது. இதன் மூலம் கிடைக்கும் 59.60 லட்சம் மெட்ரிக் டன் அரிசியை உணவு கழகத்துக்கு வழங்க திட்டமிட்டிருந்தது. இந்நிலையில் நெல்லை அரைக்கும் அரிசி ஆலைகள் தரமான சன்னரக அரிசியை பொது சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்றுவிட்டு அதற்கு பதிலாக தரம் குறைந்த அரிசியை சப்ளை செய்துள்ளது. இதன் மூலம் 242 கோடி ரூபாய் வரை அரசுக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டதாக பொது வினியோக கழக பொதுமேலாளர் கடந்த 24ல் சி.ஐ.டி.,எனப்படும் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு போலீசில் புகார் செய்தார். ஆய்வக சோதனையில் உணவு கழகத்துக்கு சப்ளை செய்தது சன்ன ரக அரிசி இல்லை என்பது தெரியவந்தது.அவர்கள் நடத்திய விசாரணையில் அரிசி ஆலை அதிபர்கள் முறைகேடு செய்தது உறுதியானது. இதையடுத்து இதுவரை அரிசி சப்ளை செய்ததில் 1.69 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்திய நிஜாமாபாத், கரிம்நகர், முலுகு மாவட்டங்களை சேர்ந்த 14 அரிசி ஆலை அதிபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.