சில வரி செய்திகள்: அக். 28

UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 09:36 PM
மாணவியை பலாத்காரம் செய்து
கொன்ற குற்றவாளி சுட்டுக்கொலை
கொல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தின் வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தின் கைகாட்டா பகுதியை சேர்ந்த பிளஸ் 1 மாணவி கடந்த 25ம் தேதி இசை நிகழ்ச்சியை பார்க்க சென்றிருந்தார். அங்கு மர்மநபர் மாணவியை பலாத்காரம் செய்து கொன்று சடலத்தை அவரது பக்கத்து வீடு அருகே வீசி சென்றார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பிரகலாத் தாஸ், 23, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். சிறுமியை கொலை செய்த இடத்தில் விசாரணை நடத்த பிரகலாதை போலீசார் நேற்று அழைத்து சென்றனர். அப்போது பிரகலாத் இயற்கை உபாதைக்கு செல்வதாக கூறியதால் அவரை அவரது வீட்டுக்கு போலீசார் அழைத்து சென்றனர். அங்கு போலீஸ்காரர் ஒருவரின் துப்பாக்கியை பறித்து அவர்களை சுட பிரகலாத் முயன்றார். அதிர்ஷ்டவசமாக இதில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. அதேநேரம் போலீஸ்காரர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் பிரகலாத் உயிரிழந்தார்.
கடந்த மூன்று மாதங்களில் இந்த பகுதியில் நடந்த இரண்டாவது என்கவுண்டர் இது. முன்னதாக கடந்த ஜூலை மாதம் 11 வயது சிறுமியை மர்மநபர் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்தார். இது தொடர்பாக கைதான குற்றவாளி தப்பியோட முயன்றபோது போலீசார் அவரை என்கவுன்டரில் சுட்டுக்கொன்றனர்.
பிரசாந்த் கிஷோர் கட்சி நிர்வாகி
ராஞ்சியில் சடலமாக மீட்பு
ராஞ்சி: உத்தர பிரதேசத்தின் குஷிநகரை சேர்ந்தவர் தேவ்பாலிக் குப்தா, 31. பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன்சூரஜ் கட்சியின் சமூக ஊடகபிரிவு தலைவராக பணியாற்றி வந்தார். ஜார்க்கண்டின் ராஞ்சியில் இருந்து பீஹாரின் பாட்னாவுக்கு நேற்று முன்தினம் ஜன்சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தன் நண்பர்களுடன் சென்றார். ரயில் ராஞ்சியில் இருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் மாயமானார். தலையில் காயமடைந்த நிலையில் அவரது சடலம் ராஞ்சி அருகே அங்காராவில் புதர் ஒன்றில் மீட்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் ரயிலில் இருந்து குப்தா தவறி விழுந்து பலியாகியிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அவரது உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு போலீசார் அனுப்பிவைத்தனர். அதன் முடிவுகள் வந்த பிறகே அவரது இறப்புக்கான காரணம் தெரியவரும். அவரது உயிரிழப்புக்கு ஜன் சூரஜ் கட்சி ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்ததுடன், இறப்புக்கான காரணம் குறித்து முறையான விசாரணை நடத்தவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.