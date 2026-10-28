சில வரி செய்திகள்: அக். 29

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 09:14 PM
சிவிங்கிப்புலி மரணம்
விசாரிக்க உயர்மட்ட குழு
புதுடில்லி: மத்திய பிரதேச மாநிலம், குனோ தேசிய பூங்காவில் பாதுகாப்பு பகுதிக்கு வெளியே உள்ள மோரேனா வனப்பகுதியில் 19 மாதமே ஆன சிவிங்கி புலி கடந்த 25ல், ‘பெல்லட்’ குண்டு காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டது. சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் அது உயிரிழந்தது. சிவிங்கி புலி மரணம் குறித்து விசாரிக்க, தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் வனத்துறை இயக்குநர் ஜெனரல், வனவிலங்கு குற்றக் கட்டுப்பாட்டுப் பணியக கூடுதல் இயக்குனர் மற்றும் அதன் மண்டல துணை இயக்குனர் ஆகியோர் அடங்கிய உயர்மட்டக் குழுவை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது.
கள்ளச்சாராயம் தயாரிக்க
கற்றுத்தந்த ஏ.ஐ.,
இந்துார்: மத்திய பிரதேச மாநிலம், தேவாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள சந்தனா, பின்ஜனா பகுதியை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில், செப்., 27 முதல் அக்., 16 வரை, கள்ளச்சாராயம் குடித்த 32 பேர் பலியாகினர். இது தொடர்பாக, மதுக்கடைமேலாளர் இருவர், விற்பனையாளர்கள் இருவர் உட்பட 10 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். கைதானவர்களில் ஒருவரான அஜய் ரத்தோர் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, ரசாயனம் மற்றும் தண்ணீரை கலந்து வீட்டில் கள்ள சாராயம் தயாரிக்கும் முறையை கற்றுக்கொண்டதாக தெரிவித்தார்.
மோடி மைதானத்துக்கு குண்டு மிரட்டல்
பாக்., வங்கதேச தொடர்பு அம்பலம்
ஆமதாபாத்: குஜராத்தில் 10 பள்ளிகள், உயர் நீதிமன்றம் உட்பட 16 இடங்களுக்கு கடந்த 7ம் தேதியும், கடந்த 27ம் தேதி காலிஸ்தான் பற்றிய குறிப்புடன் 14 பள்ளிகள், மோடி மைதானம் உட்பட 19 இடங்களுக்கும் இரு மின்னஞ்சல்கள் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டன. இது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், ஒரு மின்னஞ்சல் வங்கதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தானின் ராவல்பிண்டியில் இருந்து இயக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. மற்றொரு மின்னஞ்சல் வங்கதேசத்தின் ரங்பூர் மற்றும் பாகிஸ்தானின் லாகூரில் இருந்து இயக்கப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. இவ்விரு வழக்குகள் குறித்து, மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளுடன் இணைந்து சைபர் கிரைம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
உபி.,யில் நீதிபதிக்கு எதிர்ப்பு
நீதிமன்ற அறை சூறை
பிரயாக்ராஜ்: உத்தர பிரதேச மாநிலம், பிரயாக்ராஜில் உள்ள அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் கடந்த 27ல் நடந்த விசாணையின் போது, கூடுதல் அரசு வக்கீல் பின்னால் போலீஸ் எஸ்.பி., அமர்ந்தார். இதற்கு மூத்த வழக்கறிஞர் ஸ்ரீவஸ்தவா எதிர்ப்பு தெரிவித்து, போலீஸ் அதிகாரியை பின் இருக்கையில் அமரும்படி கூறினார். அவரை நீதிபதி அஜய் பனோட் அவமானபடுத்தியதாகவும், அந்த போலீஸ் அதிகாரியிடம் மன்னிப்பு கேட்கும்படி வழக்கறிஞர் ஸ்ரீவஸ்தவாவுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டதாகவும் வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் குற்றஞ்சாட்டியது. நீதிபதி அஜய் பனோட் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தலைமை நீதிபதியிடம் வழக்கறிஞர்கள் புகார் அளித்தனர். இந்நிலையில் நீதிபதி அஜய் பனோட் நேற்று நீதிமன்ற அறைக்குள் நுழைந்தபோது, வழக்கறிஞர்கள் அவருக்கு எதிராக கோஷமிட்டனர். சில வழக்கறிஞர்கள் அங்கிருந்த மேஜை, நாற்காலிகளை அடித்து நொறுக்கி நீதிமன்ற அறையை சூறையாடினர். இதனால் அங்கு பதற்றம் நிலவியது.