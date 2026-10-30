சில வரி செய்திகள்: அக். 30

ADDED : அக் 30, 2026 12:49 AM
அந்தமானில் நிலநடுக்கம்
ரிக்டரில் 5.1 ஆக பதிவு
போர்ட் பிளேர்: அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளில் நேற்று லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. பேம்பூ பிளாட் பகுதியில் இருந்து 218 கி.மீ., தொலைவுக்கு வடக்கு – வடமேற்கே மையம் கொண்ட இந்த நிலநடுக்கம், ரிக்டர் அளவில் 5.1 ஆக பதிவானது. தேசிய நில அதிர்வு ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, 10 கி.மீ., ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழப்புகளோ அல்லது கட்டடச் சேதங்களோ ஏற்பட்டதாக உடனடித் தகவல்கள் இல்லை.
நிதி முறைகேடு வழக்கு
‘மாஜி’ அமைச்சருக்கு சிறை
கொல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தின் முன்னாள் அமைச்சரும் திரிணமுல் காங்., கட்சியைச் சேர்ந்தவருமான இந்திரனில் சென், 61, மற்றும் அவரது மனைவி மதுச்சந்தா, ‘மாஸ் ஆர்ட் சொசைட்டி’ என்ற அமைப்பை நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த 2021ல் தங்கள் அமைப்பு சார்பில் நடத்தப்படும் துர்கா பூஜையை, ‘யுனெஸ்கோ’ அமைப்பு அங்கீகரித்துள்ளதாக கூறி, சிறப்பு நுழைவுச்சீட்டுகள் மூலம் 60 கோடி ரூபாய் வரை பக்தர்களிடம் மோசடி செய்ததாக புகார் எழுந்தது. இந்த வழக்கில், இந்திரனில் சென் நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டார். அவரை நவ., 10 வரை போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் நேற்று அனுமதி அளித்தது.