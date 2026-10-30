சில வரி செய்திகள்: அக். 31

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 07:36 PM
பூப்பறித்தபோது 23வது மாடியில்
இருந்து விழுந்து தந்தை, மகன் பலி
கிரேட்டர் நொய்டா: உத்தர பிரதேசத்தின் கவுதம் புத்தா மாவட்டத்தில் உள்ள கிரேட்டர் நொய்டாவில், ‘மஹாகன் மைவுட்ஸ் சொசைட்டி’ என்ற பெயரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உள்ளது. இங்குள்ள 23வது மாடி வீட்டில் ரன்தீப் பத்ரா, 40, என்பவர் குடும்பத்துடன் வசித்தார். நேற்று காலை பால்கனியில் உள்ள பூந்தொட்டியில் இருந்து ரன்தீப் பத்ரா, அவரது மகன் ஆரவ், 11 ஆகியோர் பூஜைக்காக பூக்களை பறித்தனர். அப்போது திடீரென ஆரவ் சமநிலை தவறி பால்கனியில் இருந்து கீழே விழ, அவரை காப்பாற்ற கைகளை பிடித்தார் ரன்தீப். இருவரும், 23வது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்தனர்.
பயங்கரவாதிகளுக்கு நிதி திரட்டிய
10 கூட்டாளிகள் காஷ்மீரில் கைது
ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு – காஷ்மீரில் சந்தேகத்திற்கிடமான, ‘ஆன்லைன்’ பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, பல்வேறு வழிகளில் பணப்பரிமாற்றம் செய்த ஒரு கும்பலுக்கு இதில் தொடர்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவர்களை பிடித்து நடத்திய விசாரணையில் பயங்கரவாத செயல்களுக்கு நிதி திரட்டியதும், பல்வேறு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பயங்கரவாதிகளுடன் அவர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பாக 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் பொதுமக்களிடம் இருந்து ரகசியமாக நிதி திரட்டி அதை, லஷ்கர்- மற்றும், ‘தி ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரன்ட்’ போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு வழங்கி உள்ளனர். இது தொடர்பாக ஷோபியான் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து இந்த வலையமைப்பில் தொடர்புடைய மற்றவர்களை தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர்.
சபரிமலை நெய் முறைகேடு
தேவஸ்வம் போர்டு ஊழியர் கைது
திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம், சபரிமலை அயப்பன் கோவிலில் அரவண பாயாசம் பிரசாதம் தயாரிக்க கடந்த 2025ல் பத்தனம்திட்டா பால் பண்ணையிலிருந்து நெய் சப்ளை செய்ய பினு என்பவருக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. இவர், கோவிலுக்கு அனுப்பவேண்டிய 11 ஆயிரம் லிட்டர் நெய்யை தமிழகத்தை சேர்ந்த இரு நிறுவனங்களுக்கு விற்றுவிட்டு, அதற்கு பதிலாக தரம் குறைந்த நெய்யை கோவிலுக்கு அனுப்பியுள்ளார். இதன் மூலம் தேவஸ்வம் போர்டுக்கு 2.50 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் குற்றம்சாட்டினர்.
இந்த வழக்கில் ஒப்பந்ததாரர் பினு ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டார். தேவஸ்வம் போர்டு சேமிப்பு கிடங்கு அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய அரசு ஊழியர் ஜெயலால், ஒப்பந்ததாரர் பினுவுடன் கூட்டு சேர்ந்து மோசடி செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து ஜெய்லாலை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கில் கைதான இரண்டாவது நபர் ஜெய்லால் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹிந்து சிறுமியை மதம் மாற்ற
முயன்ற மதகுரு உட்பட மூவர் கைது
ஆமதாபாத்: குஜராத்தின் கிர் சோம்நாத் மாவட்டத்தில் உள்ள கோடினார் பகுதியை சேர்ந்த ஹிந்து சிறுமி ஒருவர் கடந்த 24 முதல் மாயமானார். இதுகுறித்து தாய் அளித்த புகாரையடுத்து போலீசார் சிறுமியை தேடிவந்தனர். அப்போது சிறுமி மற்றும் அவரது தோழியை உனாவாவில் உள்ள தர்காவில் போலீசார் மீட்டனர். விசாரணையில் இருவரையும் முஸ்லிம் மதத்துக்கு மாற்றி திருமணம் செய்ய முயன்ற சாகிர் பதான், மதகுரு ஆசிப் கவாலி மற்றும் அப்துல் சந்தி ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில், சிறுமிக்கு முஸ்லிம் பெயரை சூட்டியதுடன், புர்கா அணிவித்து, மத போதனைகளை சொல்ல வைத்துள்ளனர். இதையடுத்து, ‘சிசிடிவி’ பதிவுகள் உதவியுடன், இரு சிறுமிகளையும் போலீசார் பத்திரமாக மீட்டனர். மதமாற்ற முயற்சியில் தலைமறைவான ஒருவரை தேடி வருகின்றனர்.