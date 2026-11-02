செய்திகள் சில வரிகள்

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ADDED : நவ 02, 2026 11:32 PM
தீ விபத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடு
பணஜி: வடக்கு கோவாவில் உள்ள அர்போரா கிராமத்தில் இரவு நேர கேளிக்கை விடுதி இயங்கி வந்தது. கடந்த ஆண்டு டிச., 6ம் தேதி இரவில் கேளிக்கை விடுதிக்குள் திடீரென பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
இதில், விடுதி ஊழியர்கள் 20 பேர், சுற்றுலா பயணி ஐந்து பேர் என, மொத்தம் 25 பேர் உயிரிழந்தனர். 50க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வந்த மும்பை உயர் நீதிமன்றம் கோவா கிளை, கேளிக்கை விடுதி உரிமையாளர்கள் சவுரப் லுத்ரா மற்றும் கவுரவ் லுத்ரா இருவரும் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு இடைக்காலமாக தலா 25 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என நேற்று உத்தரவிட்டது.
உத்தரகண்ட் அரசின் புதுமையான திட்டம்
டேராடூன்: உத்தரகண்டில் பொதுமக்களுக்கான, ‘டிஜிட்டல்’ தரவுதளத்தை உருவாக்கும் நோக்கில், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் பிரத்யேகமான, ‘தேவ்பூமி பரிவார் ஐ.டி.,’ என்ற அடையாள அட்டை வழங்கப்படவுள்ளது.
இதற்கான தரவுதளத்தை பா.ஜ.,வை சேர்ந்த அம்மாநில முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
உத்தரகண்டில் உள்ள அனைத்து குடும்பத்தினரின் தகவல்கள், இந்த தரவுதளம் மூலம் சேகரிக்கப் படும்.
அரசுத் திட்டங்களுக்கு தகுதியான பயனாளிகளை கண்டறியவும், பல்வேறு அரசு துறைகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்தவும் இந்த தரவுதளம் பயன்படும்.
தரவுதளத்தில் பதிவு செய்த உடன், அந்த குடும்பத்திற்கு பிரத்யேக, ‘தேவ்பூமி பரிவார் ஐ.டி’ அடையாள அட்டை வழங்கப்படும்.
இதன்மூலம் அரசின் ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் பொதுமக்கள் மீண்டும், மீண்டும் ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பது, அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைவது தவிர்க்கப் படும்.
முல்லை பெரியாறு விவகாரம் கேரளா புது மனு தாக்கல்?
திருவனந்தபுரம்: முல்லை பெரியாறு அணை விவகாரம் தொடர்பாக, 2024ல் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை அமல்படுத்த கோரி, சிறப்பு மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்யப் போவதாக கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த அம்மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் மொன்ஸ் ஜோசப் கூறியதாவது:
முல்லை பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு குறித்து விரிவாக ஆய்வு நடத்த, கடந்த 2024ல் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அதை அமல்படுத்தக் கோரி, சிறப்பு மனு ஒன்றை உச்ச நீதிமன்றத்தில் விரைவில் தாக்கல் செய்யப் போகிறோம்.
முல்லை பெரியாறு அணை விவகாரத்தில், தமிழக அரசுடன் நீண்டகாலமாக மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. எனவே, மத்திய அரசு தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் கோரப் போகிறோம்.
பேபி அணையை பலப்படுத்துவது தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனைகளை கேரள அரசு முழுதாக ஏற்கிறது.
அதை உச்ச நீதிமன்றத்திலும் தெரிவித்துவிட்டோம். கேரளாவுக்கான புதிய நீர்வளக் கொள்கை வகுக்கப்பட்டு வருகிறது. 2027 தொடக்கத்தில் அந்த கொள்கை வெளியிடப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.