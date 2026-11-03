செய்திகள் சில வரிகள்
செய்திகள் சில வரிகள்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:47 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 03, 2026 10:47 PM
ஆசியாவின் ‘டாப் 100’ பல்கலைகள்
சென்னை ஐ.ஐ.டி.,க்கு 85வது இடம்
புதுடில்லி: ஆசியாவின், ‘டாப் 100’ பல்கலைகளின் பட்டியலை சர்வதேச தரவரிசை நிறுவனமான, ‘குவாக்கரெலி சைமண்ட்ஸ்’ வெளியிட்டுள்ளது. அதில், ஐ.ஐ.எஸ்.சி., எனப்படும், பெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் மற்றும் ஆய்வு பல்கலையான ஐ.ஐ.டி.,க்கள் ஐந்தும் இடம்பெற்றுள்ளன. இருப்பினும், கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் தரவரிசையில் நம் கல்வி நிறுவனங்கள் சரிவை சந்தித்துள்ளன.
டில்லி ஐ.ஐ.டி., 59வது இடத்திலிருந்து 66வது இடத்துக்கும், பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் 64வது இடத்திலிருந்து 79வது இடத்துக்கும் சரிந்துள்ளன. சென்னை ஐ.ஐ.டி., 70வது இடத்தில் இருந்து 85வது இடத்துக்கு சென்றுள்ளது.
ஆசியாவில் அதிக பல்கலைகளைக் கொண்ட இரண்டாவது நாடாக இந்தியா தொடர்கிறது. மொத்தம் 325 இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன. சீனா 395 பல்கலையுடன் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.
பனியில் சிக்கிய 8 மலையேற்ற
வீரர்களில் இருவர் உடல்கள் மீட்பு
டேராடூன்: உத்தரகண்ட் மாநிலம், கேதர்தால் பனிசிகரத்துக்கு கங்கோத்ரியில் இருந்து 13 பேர் அடங்கிய மலையேற்ற குழுவினர் அக்டோபர் 27ல் சென்றனர். 13 ஆயிரம் அடி உயரத்துக்கு சென்ற போது, அங்கு ஏற்பட்ட கடும் பனிப்புயலில் சிக்கினர். அவர்களில் ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டனர்.
மீதமுள்ள எட்டு மலையேற்ற வீரர்களை தேடும் பணி ஐந்து நாட்களாக நடந்து வந்தது. இந்நிலையில், பெண் உட்பட இருவரின் உடல்கள் நேற்று மீட்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ளவர்களை தேடும் பணி தொடர்கிறது. மோசமான வானிலையால் மீட்பு பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளன.
ஒவ்வொரு மருந்து தொகுப்பின்
தரத்தையும் உறுதி செய்ய உத்தரவு
புதுடில்லி: மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், ஒவ்வொரு மருந்து தொகுப்பையும் விற்பனைக்கு அனுப்பும் முன் அதன் தரத்தை ஆய்வு செய்து அனுமதி வழங்க, தகுதியும் அனுபவமும் கொண்ட ஒருவரை கட்டாயம் நியமிக்க வேண்டும் என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்காக மருந்து விதிகள், 1945ல் திருத்தம் செய்யப்பட உள்ளது.
இது குறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சக அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘ஒவ்வொரு தொகுப்புக்கும் அனுமதி வழங்கிய விபரங்களைப் பதிவு செய்வதுடன், அதற்கான சான்றிதழையும் பராமரிக்க வேண்டும். மருந்து தயாரிப்பில் பொறுப்புணர்வையும் தரக் கண்காணிப்பையும் அதிகரிப்பதே இதன் நோக்கம். முன்மொழிவு குறித்து பொதுமக்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் கருத்து தெரிவிக்கலாம்’ என்றார்.