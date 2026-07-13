35 ஆண்டுக்கு முன் வாங்கிய கடனை வட்டியுடன் திருப்பி தந்த நண்பர்
35 ஆண்டுக்கு முன் வாங்கிய கடனை வட்டியுடன் திருப்பி தந்த நண்பர்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:52 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:52 AM
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவைச் சேர்ந்த நபர், 35 ஆண்டுகளுக்கு முன் சவுதி அரேபியாவில் தன் நண்பரிடம் வாங்கிய, 25,000 ரூபாய் கடனை அடைக்க, 1,200 கி.மீ., பயணித்து அவரது குடும்பத்தாரிடம் அத்தொகையை திருப்பி அளித்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
கேரளாவின் பாலக்காட்டைச் சேர்ந்த முகமது இஸ்மாயில், தெலுங்கானாவின் ஜகித்யால் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எட்லா லச்சன்னா ஆகியோர், 1991ல் மேற்காசிய நாடான சவுதி அரேபியாவில் உள்ள ஒரு கட்டுமான நிறுவனத்தில் பணியாற்றினர். அப்போது இருவரும் ஒரே அறையில் தங்கினர்.
அப்போது, முகமது இஸ்மாயிலுக்கு நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டதால், லச்சன்னா அவருக்கு, 120 சவுதி ரியால்களை, அப்போதைய இந்திய மதிப்பில், 3,000 ரூபாய் கடனாக வழங்கினார். குடும்ப சூழலால் லச்சன்னா நாடு திரும்பினார். இருவருக்கும் இடையே தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது.
ஆனால், வாங்கிய கடனை மறக்காத இஸ்மாயில், லச்சன்னாவை தேடிச் சென்றார். இறுதியில், கடந்த 9ல், தெலுங்கானாவின் ஜக்தியால் மாவட்டத்தில் குடும்பத்துடன் லச்சன்னா வசிப்பதை அறிந்து இஸ்மாயில் அங்கு சென்றார். எனினும் லச்சன்னா அங்கு இல்லை. அவர், மேற்காசியாவில் பணிபுரிகிறார் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, தான் வாங்கிய கடன் தொகையை, வட்டியுடன் சேர்த்து, 25,000 ரூபாயாக அவரது குடும்பத்தினரிடம் இஸ்மாயில் அளித்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து இஸ்மாயில், லச்சன்னாவிடம், 'வாட்ஸாப்' வீடியோ கால் அழைப்பு மூலம் பேசினார். 35 ஆண்டுகளுக்கு முன் தான் கொடுத்த, 3,000 ரூபாய் கடனுக்கு பதில், தனக்கு, 25,000 ரூபாயை இஸ்மாயில் திருப்பிச் செலுத்தியதை கண்டு லச்சன்னா ஆச்சரியமடைந்தார்.