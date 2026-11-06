மணிப்பூர் பயங்கரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் டில்லியில் சிக்கினார்
மணிப்பூர் பயங்கரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் டில்லியில் சிக்கினார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:11 PM
புதுடில்லி: தடை செய்யப்பட்டுள்ள, ‘மக்கள் விடுதலை ராணுவம்’ என்ற, மணிப்பூர் மாநில பயங்கரவாத இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவரை, டில்லி போலீசார் இன்று (நவ.,6) கைது செய்தனர்.
மணிப்பூர் மாநிலம், தாங்மெய்பாண்ட் லோரோங்குரெல் லெய்காய் என்ற பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆர்.கே.ரீகன் சிங் என்ற காந்தி, 35. மத்திய அரசால் தடை செய்யப்பட்டுள்ள மக்கள் விடுதலை ராணுவம் என்ற பயங்கரவாத இயக்கத்தில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்தார். மேலும், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், ரீகன் சிங் மீது இரண்டு வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்தது.
மணிப்பூர் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மற்றும் உளவுத்துறை தகவல்படி, டில்லியில் ரீகன் சிங் பதுங்கியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. டில்லி மாநகர போலீசின் தனிப்படையினர் நடத்திய அதிரடி தேடுதல் வேட்டையில், தெற்கு டில்லி, யூசுப் சராய் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த ரீகன் சிங் கைது செய்யப்பட்டார்.
இதுகுறித்து டில்லி மாநகர போலீசின் குற்றப்பிரிவு துணைக் கமிஷனர் ஹர்ஷ் இந்தோரா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தடை செய்யப்பட்ட, மக்கள் விடுதலை ராணுவம் என்ற பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த, தேடப்படும் ரீகன் சிங், டில்லியில் பதுங்கி இருப்பதாக செப்டம்பர் 3ம் தேதி ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. அவரைப் பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. தனிப்படையினர் நடத்திய தீவிர தேடுதல் வேட்டையில், யூசுப் சராய் பதுங்கி இருந்த ரீகன் சிங் பிடிபட்டார்.
மணிப்பூர் மாநிலம், தவுபால் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட இரண்டு வழக்குகளில் ரீகன் சிங் தேடப்பட்டு வந்தார். புரட்சிகர மக்கள் முன்னணி என்ற பயங்கரவாத இயக்கத்துடனும் அவர் தொடர்பில் இருந்துள்ளார். தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பில், புதுடில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்பட்டது. ஆனால், அந்தப் பெயரில் எந்த நோயாளியும் அங்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, யூசுப் சராய் பகுதியில் உள்ள தங்கும் விடுதிகளில் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது. சப்தர்ஜங் என்கிளேவ் மற்றும் கிரீன் பார்க் பகுதிகளிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவாகி இருந்த காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
ரீகன் சிங்கின் போட்டோ, ஆரம்பத்தில் கிடைக்காததால், அவரது அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துவதில் சற்று சிரமம் ஏற்பட்டது. இருப்பினும், தொடர்ச்சியான முயற்சிகளுக்குப் பின், வடகிழக்கு மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று சந்தேகிக்கப்படும் ரீகன் சிங்கை, யூசுப் சராயில் உள்ள ஒரு விடுதியில் கண்டுபிடித்து, போலீசார் கைது செய்தனர்.
முதலில், தன்னைப் பற்றி பொய்யான தகவலை கூறியதுடன், எந்த பயங்கரவாத அமைப்புடனும் தனக்கு தொடர்பில்லை என மறுத்தார். அவரது போட்டோ மணிப்பூர் போலீசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. தேடப்படும் குற்றவாளி ரீகன் சிங் என்பதை, அவர்களும் உறுதிப்படுத்தினர். டில்லி வந்த மணிப்பூர் போலீசிடம், ரீகன் சிங் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.