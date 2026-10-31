இந்திய மாலுமிகள் 27 பேருடன் சென்ற கப்பல் கண்ணிவெடியில் சிக்கியது
இந்திய மாலுமிகள் 27 பேருடன் சென்ற கப்பல் கண்ணிவெடியில் சிக்கியது
ADDED : அக் 31, 2026 07:21 AM
ADDED : அக் 31, 2026 07:21 AM
- நமது நிருபர் -
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் 27 இந்திய மாலுமிகளை ஏற்றிச் சென்ற ஒரு எண்ணெய்க் கப்பல் மீது கண்ணிவெடி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. ஒரு சிறிய படகு மூலம் எண்ணெய்க் கப்பலின் அடிப்பாகத்தில் இந்த கண்ணிவெடிகள் பொருத்தப்பட்டதால், இயந்திர அறையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் இரண்டு இந்தியர்களை ஏற்றிச் சென்ற, மற்றொரு கச்சா எண்ணெய் கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது.
மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சர் சர்பானந்தா சோனோவால் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: அக்டோபர் 29ல், 2 இந்தியர்களை ஏற்றிச் சென்ற லைபீரியா நாட்டு சரக்குக் கப்பலும், அக்டோபர் 30ம் தேதி, 27 இந்திய மாலுமிகளை ஏற்றிச் சென்ற பனாமா நாட்டின் MT லூயிஸ் 1 என்ற கச்சா எண்ணெய் கப்பலும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் தாக்குதலுக்கு உள்ளாயின.
இரு கப்பல்களிலும் இருந்த 29 இந்திய மாலுமிகளும் காயமின்றி பாதுகாப்பாக உள்ளனர். இந்திய மாலுமிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, நாங்கள் நிலைமைகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, கப்பல் மேலாண்மை நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறோம். இவ்வாறு சர்பானந்தா சோனோவால் கூறியுள்ளார்.