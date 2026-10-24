பாடப்புத்தக கொள்முதலில் ஆம் ஆத்மி ஊழல் கல்வி அமைச்சர் ஆஷிஷ் சூட் குற்றச்சாட்டு
பாடப்புத்தக கொள்முதலில் ஆம் ஆத்மி ஊழல் கல்வி அமைச்சர் ஆஷிஷ் சூட் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 24, 2026 02:46 PM
ADDED : அக் 24, 2026 02:44 PM
புதுடில்லி: “டில்லி அரசுப் பள்ளிகளுக்கான பாடப்புத்தகங்கள், ஆம் ஆத்மி ஆட்சிக் காலத்தில், 55 ரூபாயாக இருந்த நிலையில், பா.ஜ., ஆட்சியில், 28 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது,” என, டில்லி அரசின் கல்வி அமைச்சர் ஆஷிஷ் சூட் கூறினார்.
டில்லி அரசுப் பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கு வழங்க பாடப்புத்தகங்கள் அச்சிடும் பணி மற்றும் ஒப்பந்த நடைமுறைகளில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக, ஆம் ஆத்மி கட்சியின் டில்லி மாநில தலைவர் சவுரவ் பரத்வாஜ் நேற்று முன் தினம் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
இது தொடர்பாக, டில்லி கல்வி அமைச்சர் ஆஷிஷ் சூட், நிருபர்களிடம் நேற்று கூறியதாவது:
டில்லி அரசுப் பள்ளிகளுக்கு, ஆம் ஆத்மி ஆட்சிக் காலத்தில் பாடப்புத்தகங்கள், ஒரு புத்தகம் 55 ரூபாய் என்ற விலையில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. அதுவே, பா.ஜ., ஆட்சியில், 28 ரூபாய்க்கு ஒரு புத்தகம் என்ற விலையில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இரண்டுக்கும் இடையேயான வித்தியாச தொகையை யார் சுருட்டிக் கொண்டது என்பதை, ஆம் ஆத்மி கட்சி தான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
அதேபோல, இந்த ஆண்டு அச்சிடப்பட்ட பாடப் புத்தகங்களின் அளவு சிறியதாக இருப்பதாக ஆம் ஆத்மி கூறுகிறது. பாடப் புத்தகங்களின் அளவை சரிபார்க்க இரண்டு ஆட்சிக் காலத்திலும் வாங்கப்பட்ட பாடப் புத்தகங்களை அளவுகோல் வைத்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
பாடப் புத்தகங்கள் அச்சிடும் பணிக்கான ஒப்பந்தம், உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றியே செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், ஆம் ஆத்மி ஆட்சிக் காலத்தில் கல்வித் துறைச் செயலர் பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘ஒரு புத்தகத்தை 55 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்துள்ள போதிலும், புத்தகங்களின் தரம் சரியாக இல்லை’ என கூறியுள்ளார். இதற்கும் ஆம் ஆத்மி பதில் அளிக்க வேண்டும்.
எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் பா.ஜ., அரசு மீது, ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வருகிறது. பாடப் புத்தக அச்சிடும் பணிக்கான ஒப்பந்தத்தில், 40 சதவீத கமிஷன் கைமாறியதாக குற்றம் சாட்டிய ஆம் ஆத்மி தலைவர் சவுரவ் பரத்வாஜிடம், ஒரு புத்தகத்தின் விலை எவ்வளவு என ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்டதற்கு, ஏன் பதில் சொல்லவில்லை?
பா.ஜ., ஆட்சியில் கல்வித் துறையை மேம்படுத்த செய்து வரும் பணிகளுக்கு தடையை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடனேயே, ஆம் ஆத்மி இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வருகிறது. அரசின் பணிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்குப் பதிலாக, எதிர்க்கட்சியினர் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக செயல்படுகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.