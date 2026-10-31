பஞ்சாப் தேர்தல் 40 வேட்பாளர்களை அறிவித்தது ஆம் ஆத்மி
பஞ்சாப் தேர்தல் 40 வேட்பாளர்களை அறிவித்தது ஆம் ஆத்மி
ADDED : அக் 31, 2026 05:26 PM
சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடக்கவுள்ள சட்டசபை தேர்தலுக்கு, 40 தொகுதிகளுக்கான முதல் வேட்பாளர் பட்டிலை, ஆம் ஆத்மி கட்சி இன்று (அக்.,31) வெளியிட்டது.
பஞ்சாபில், முதல்வர் பகத்வந்த் மான் தலைமையில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சி நடக்கிறது. பஞ்சாப் சட்டபையின் ஐந்து ஆண்டு கால பதவிக்காலம், 2027ம் ஆண்டு மார்ச் 16ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. மொத்தம், 117 தொகுதிகளை உடைய பஞ்சாப் சட்டசபைக்கு, பிப்ரவரி அல்லது -மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்துக்குள் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஆளுங்கட்சியான ஆம் ஆத்மி உட்பட அனைத்துக் கட்சிகளும் சட்டசபை தேர்தலுக்கான பணிகளை ஏற்கனவே தொடங்கி விட்டன. ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அரசியல் விவகார குழு கூட்டம் டில்லியில் இன்று நடந்தது. கூட்டத்துக்குப் பின், பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான், 40 தொகுதிகளுக்கான முதல் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டார்.
முதல்வர் பகவந்த் மான், ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற துரி தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போது சிறையில் உள்ள அமைச்சர் சஞ்சீவ் அரோரா பெயரும், வேட்பாளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஜி.எஸ்.டி., மோசடி மற்றும் பணமோசடி வழக்கில் சஞ்சீ அரோரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
பஞ்சாப் சட்டசபை சபாநாயகர் குல்தார் சிங் சந்த்வான் – கோட்கபுரா, துணை சபாநாயகர் – கர்ஷங்கர், பல்ஜிந்தர் கவுர் – தல்வண்டி சாபோ, இந்தர்ஜித் கவுர் – நக்கோதர், சந்தோஷ் கட்டாரியா – பலாச்சூர், அமன்தீப் கவுர் அரோரா – மோகா தொகுதி வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முதன்மை செய்தித் தொடர்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான குல்தீப் சிங் தாலிவால் அஜ்நாலா தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னாள் அமைச்சர் இந்தர்பிர் சிங் நிஜ்ஜார் – அமிர்தசரஸ் தெற்கு, முன்னாள் அமைச்சர் பிரம் சங்கர் ஜிம்பா – ஹோஷியார்பூர், பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் செயல் தலைவர் அமன்ஷேர் சிங் ஷெர்ரி கல்சி – படாலா, ஹர்மீத் சிங் சந்து – தரன் தரன், சர்வன் சிங் துன் – கேம்கரன், பால்கர் சிங் – கர்தார்பூர், கரன்பீர் சிங் குமான் – தஸ்யுவா தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றனர்.
ஹோஷியார்பூர் எம்.பி., ராஜ் குமார் மகன் இஷாங்க் குமார் – சபேவால், தினேஷ் சதா – ரூப்நகர், குல்வந்த் சிங் – மொஹாலி, லக்பீர் சிங் ராய் – பதேகர் சாஹிப், குரீந்தர் சிங் கேரி வாரிங் – அம்லோ, ஜக்தார் சிங் தியால்புரா – சம்ராலா, தல்ஜித் சிங் கிரேவால் – லுாதியானா கிழக்கு, குல்வந்த் சிங் சித்து – ஆட்டம் நகர், அசோக் பிரஷார் பாப்பி – லுாதியானா மத்தி, மதன் லால் பக்கா – லுாதியானா வடக்கு தொகுதி வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மஞ்சித் சிங் – பிலாஸ்பூர், மன்விந்தர் சிங் – கியாஸ்புரா, அம்ரித்பால் சிங் சுகானந்த் – பாகபுரானா, தேவிந்தர்ஜித் சிங் லடிதோஸ் – தரம்கோட், ஜக்தீப் கம்போஜ் கோல்டி – ஜலாலாபாத், நரிந்தர்பால் சிங் சவுனா – பசில்கா, ஜக்தீப் சிங் காக்கா பிரார் – முக்த்சார், அமோலக் சிங் – ஜைது, குர்பிரீத் சிங் பனாவாலி – சர்துல்கர், லப் சிங் உகோகே – பதாவுர், ஜஸ்வந்த் சிங் கஜ்ஜன்மஜ்ரா – அமர்கர், அஜித்பால் சிங் கோலி– பாட்டியாலா தொகுதியில் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நவம்பர் மாத இறுதிக்குள், 117 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவிக்க ஆம் ஆத்மி முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.