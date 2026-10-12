மாநகர் முழுதும் 1,046 கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை: ஆபத்தான 47 கட்டடங்கள் இடித்து தரைமட்டம்
மாநகர் முழுதும் 1,046 கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை: ஆபத்தான 47 கட்டடங்கள் இடித்து தரைமட்டம்
UPDATED : அக் 12, 2026 03:32 PM
ADDED : அக் 12, 2026 03:06 PM
புதுடில்லி: டில்லியில், செப்., 6 முதல் அக்., 10ம் தேதி வரை டில்லி மாநகராட்சி நடத்திய அதிரடி சோதனையில், 1,046 கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, டில்லி முதல்வர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
தென்கிழக்கு டில்லியின் சத்யா நிகேதனில், செப்., 6ம் தேதி, மாணவர்கள் தங்கியிருந்த விடுதி இடிந்து, ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்தையடுத்து, டில்லி மாநகர் முழுதும் கட்டடங்களை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க முதல்வர் ரேகா குப்தா உத்தரவிட்டார்.
முதல்வர் உத்தரவுப்படி, டில்லி மாநகராட்சியின் 12 மண்டலங்களிலும், சட்டவிரோத கட்டடங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பற்ற கட்டடங்கள் குறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள், பொறியாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர். கடந்த, 10ம் தேதி வரை, மொத்தம் 1,046 கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகபட்சமாக ரோஹினி மண்டலத்தில், 158 கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தெற்கு மண்டலம் - 121, ஷாஹ்தாரா வடக்கு மண்டலம் - 115, ஷாஹ்தாரா மேற்கு மண்டலம், பஹர்கஞ்ச் மற்றும் ஷாஹ்தாரா தெற்கு மண்டலத்தில் தலா - 87, கரோல் பாக் மண்டலம் - 85, மத்திய மண்டலம்- 75, சிவில் லைன்ஸ் - 63, நரேலா - 62, கேசவபுரம் - 61, நஜப்கரில் 45 கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில், 282 கட்டடங்களுக்கு, 'சீல்' வைக்கப்பட்டுள்ளது. சிட்டி -எஸ்.பி., மண்டலத்தில் 87-, ஷாஹ்தாரா வடக்கு மண்டலத்தில் 41-, ஷாஹ்தாரா தெற்கில் 27-, கேசவபுரத்தில் 20-, மத்திய மண்டலத்தில் 18- கட்டடங்களுக்கு, சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆபத்தான நிலையில் இருந்த, 47 கட்டடங்கள் இடித்து தள்ளப்பட்டன. அதிகபட்சமாக கரோல் பாக் மண்டலத்தில் 13 கட்டடங்கள் இடிக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கு மண்டலம், சிவில் லைன்ஸ் மற்றும் சிட்டி- சதர் பஹர்கஞ்ச் மண்டலங்களில், தலா 8 கட்டடங்கள் இடித்து அகற்றப்பட்டன. அதேநேரத்தில், ஷாஹ்தாரா வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலங்களில் எந்தக் கட்டடமும் இடிக்கப்படவில்லை.
இந்த வார தொடக்கத்தில் சீமாபுரியில் ஒரு கட்டடம் இடிந்து, ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர். அதைத்தொடர்ந்து, அந்தப் பகுதியில் இருந்த பாதுகாப்பற்ற கட்டடம் ஒன்றை அதிகாரிகள் இடித்து அகற்றினர். மேலும், மூன்று வீடுகளுக்கு டில்லி நகர்ப்புற குடியிருப்பு மேம்பாட்டு வாரியம், 'நோட்டீஸ்' அனுப்பியுள்ளது.
சட்டவிரோத கட்டடங்கள் மற்றும் ஆபத்தான கட்டிடங்கள் குறித்து டில்லி மாநகர் முழுதும் ஆய்வு செய்யும் பணி தொடர்ந்து நடத்தப்படும். கட்டட விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்வதும், விபத்துகளை தடுப்பதுமே டில்லி அரசின் நோக்கம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.