டில்லியில் குழந்தைகள் தத்தெடுப்பு: பெண் குழந்தைகளுக்கே மவுசு அதிகம்
டில்லியில் குழந்தைகள் தத்தெடுப்பு: பெண் குழந்தைகளுக்கே மவுசு அதிகம்
UPDATED : அக் 17, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 17, 2026 05:16 PM
புதுடில்லி: டில்லியில், ஆண் குழந்தைகளை விட, பெண் குழந்தைகள் அதிகளவில் தத்தெடுக்கப்படுவது புள்ளிவிபரங்கள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
டில்லியில், 2015ம் ஆண்டு முதல் இதுவரை ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண் குழந்தைகளும், 760 ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், சிறப்பு தேவைகள் கொண்ட ஆறு குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
டில்லி அரசின் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை, தத்தெடுப்பு தொடர்பான சேவைகளைக் கவனித்து வருகிறது. தங்கள் சொந்தக் குடும்பங்களால் வளர்க்கப்பட முடியாத குழந்தைகளுக்கு, நிரந்தர குடும்பங்களை கண்டறிய இத்துறை உதவுகிறது.
குழந்தையைத் தத்தெடுக்க விரும்பும் பெற்றோர்கள் இத்துறையை அணுகி, தேவையான நடைமுறைகளை நிறைவு செய்கின்றனர்.
ஆதரவற்ற குழந்தைகள் நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். 2 வயது வரை, 2–4 வயது, 4–8 வயது, 8–16 வயது வரையிலானவர்கள் என, பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
டில்லியில், 2015ல், 178 குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, 2016ல் 168, 2017 ல் 121, 2018 ல் 153, 2019ல் 124 குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
டில்லியில், 2015ம் ஆண்டு முதல் இது வரை ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பெண் குழந்தைகளும், 750 ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிறப்புத் தேவைகள் கொண்ட குழந்தைகளைத் தத்தெடுக்கும் சூழலை உருவாக்க அந்தத் துறை தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறது. இத்தகைய குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்படும் எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியமாக இருந்தது. குழந்தைகளின் திறன்களை மேம்படுத்தி, அவர்களின் தேவைகள் குறித்து வருங்கால பெற்றோர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதன் மூலம், நடப்பு ஆண்டில் இத்தகைய ஆறு குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களில், இருவர் இந்திய குடும்பங்களாலும், நால்வர் வெளிநாட்டு குடும்பங்களாலும் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த 2015ம் ஆண்டில் தத்தெடுக்கப்பட்ட 178 குழந்தைகளில், 92 பேர் இந்தியாவிற்குள்ளேயே தத்தெடுக்கப்பட்டனர். இதில், 55 பெண் குழந்தைகளும் 37 ஆண் குழந்தைகளும் அடங்குவர். மீதமுள்ள 86 குழந்தைகளில், 57 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் 29 ஆண் குழந்தைகள் வெளிநாடுகளில் உள்ள குடும்பங்களால் தத்தெடுக்கப்பட்டனர்.
அடுத்த ஆண்டில், மொத்தம் 168 குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டன. இவர்களில் 77 பேர் பெண் குழந்தைகள்; 66 பேர் ஆண் குழந்தைகள். 2017-ல் 121 குழந்தைகளில், 88 பேர் இந்தியாவிற்குள்ளும், 33 பேர் வெளிநாடுகளில் உள்ள குடும்பங்களாலும் தத்தெடுக்கப்பட்டன.
அதைத் தொடர்ந்து 2018ல், 153 குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டன. இதில் இந்தியாவில் 78 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் 42 ஆண் குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டனர். வெளிநாடுகளில் 25 பெண் குழந்தைகளும், எட்டு ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டனர்.
கடந்த 2019-ம் ஆண்டில், இந்த எண்ணிக்கை 124 ஆகக் குறைந்தது. இதில், இந்தியாவில் 62 பெண் குழந்தைகளும், 39 ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டனர். வெளிநாடுகளில் 14 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் ஒன்பது ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டனர்.
கடந்த 2020ம் ஆண்டில், இந்தியாவில் 45 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் 39 ஆண் குழந்தைகள் உள்பட மொத்தம் 102 குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டனர். இவர்களில் வெளிநாடுகளில் ஏழு பெண் குழந்தைகளும், 11 ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டனர்.
கடந்த 2021ம் ஆண்டில், தத்தெடுக்கப்படும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 87 ஆக குறைந்தது. இதில் இந்தியாவில் 51 பெண் குழந்தைகள், 19 ஆண் குழந்தைகளும், வெளிநாடுகளில் 11 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் ஆறு ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதற்கு அடுத்த 2022 –-23ம் நிதியாடில் 94 குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டனர். இதில் இந்தியாவில் 49 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் 27 ஆண் குழந்தைகளும், வெளிநாடுகளில் 12 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் ஆறு ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டனர்.
கடந்த 2023-–-24 ம் ஆண்டில் தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 97 ஆக அதிகரித்தது. இதில் இந்தியாவில் 53 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் 35 குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டனர்; வெளிநாடுகளில் ஐந்து சிறுமிகளும் நான்கு சிறுவர்களும் தத்தெடுக்கப்பட்டனர்.
கடந்த 2024 –-25ம் ஆண்டில், டில்லியில் 110 தத்தெடுப்புகள் பதிவாகின. இதில் இந்தியாவில் 55 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் 40 ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டனர். வெளிநாடுகளில் 10 பெண் குழந்தைகளும், ஐந்து ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடப்பு நிதியாண்டில் 109 தத்தெடுப்புகள் நடந்தன; இதில், நாட்டிற்குள் 57 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் 45 ஆண் குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டனர். வெளிநாடுகளில் மூன்று பெண் குழந்தைகள் மற்றும் நான்கு ஆண் குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
டில்லியில், நடப்பு ஆண்டில் மொத்தம் 109 குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நடப்பு ஆண்டில், ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரை, டில்லியில், 71 குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஏப்ரல் மாதத்தில் அதிகபட்சமாக, 14 குழந்தைகளும், ஜனவரியில் 12, ஜூன் மாதத்தில் 11 குழந்தைகளும் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த ஒன்பது மாதங்களில் பெரும்பாலான தத்தெடுப்புகள் மத்திய டில்லி மாவட்டத்தில் நடந்துள்ளது.
செப்டம்பர் மாதத்தில் ஒன்பது குழந்தைகள், மார்ச் மாதத்தில் எட்டு, பிப்ரவரி மற்றும் மே மாதங்களில் முறையே ஆறு மற்றும் ஐந்து குழந்தைகள், ஜூலை மாதத்தில் நான்கு குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையாக, இரண்டு குழந்தைகள் மட்டுமே தத்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். .
இவ்வாறு அதிகாரிகள் கூறினர்.