2029க்குள் நாட்டின் ராணுவ உற்பத்தியை ரூ.3 லட்சம் கோடியாக உயர்த்த இலக்கு: ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உறுதி
2029க்குள் நாட்டின் ராணுவ உற்பத்தியை ரூ.3 லட்சம் கோடியாக உயர்த்த இலக்கு: ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உறுதி
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:36 PM
புதுடில்லி: வரும் 2029ம் ஆண்டிற்குள் நாட்டின் ராணுவ உற்பத்தியை 3 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்த மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
ராஜஸ்தானின் ஜெய்சல்மாரில், ராணுவ அமைச்சகத்தின் பார்லிமென்ட் குழு ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
ஆலோசனை
ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடந்த இந்தக் கூட்டத்தில், வளர்ந்து வரும் பாதுகாப்பு சவால்கள், போர் முறைகள், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கு தயாரான, தொழில்நுட்ப ரீதியாக வலுவூட்டப்பட்ட ராணுவத்தை உருவாக்குவதன் அவசியம் குறித்து விரிவான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அடுத்த தலைமுறை தளவாடங்கள் மற்றும் ஆயுத அமைப்புகளை விரைவாகச் சேர்ப்பது, முப்படைகளின் ஒருங் கிணைப்பை வலுப்படுத்துவது, கூட்டு செயல்பாட்டுத் திட்டமிடல் மற்றும் பல்வேறு திறன்களை ஒருங்கிணைந்த முறையில் பயன்படுத்துவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டத்தில் ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசியதாவது:
நவீனப் போர்களில், ‘ட்ரோன்’ எனப்படும், ஆளில்லா சிறிய ரக விமானங்கள், ஏவுகணைகள் மற்றும் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் பங்கு நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இதுபோன்ற எதிர்கால சவால்களை சந்திக்க நம் முப்படைகளும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அதிநவீனமாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன.
நவீனமயமாக்கல் என்பது வெறும் ஆயுதக் கொள்முதல் மட்டுமல்ல; ராணுவத்தின் உட்கட்டமைப்பு மாற்றங்களையும் உள்ளடக்கியது. அதுவே, மத்திய அரசின் முதன்மை நோக்கம்.
ஒப்புதல்
பாது காப்புத் தேவைகளுக்காக நடப்பு நிதியாண்டில் ராணுவ பட்ஜெட், 7.85 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இதில், நவீனமயமாக்கல் மற்றும் புதிய கொள்முதல்களுக்காக மட்டும் 2.19 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ராணுவ தளவாடங்கள் வாங்கும் செயல்முறையை எளிதாக்க, ‘பாதுகாப்பு கொள்முதல் கையேடு – 2025’க்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
கடந்த, 2014 – 15ல் 46 ஆயிரத்து, 429 கோடி ரூபாயாக இருந்த உள்நாட்டு ராணுவ உற்பத்தி, தற்போது 1.78 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்ற வரலாற்றுச் சாதனை அளவை எட்டியுள்ளது.
இதேபோல், 2014ல் 2,000 கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருந்த ராணுவத்துறை ஏற்றுமதி, தற்போது 40 ஆயிரம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்து உள்ளது.
நாட்டின் நீண்டகாலப் பாதுகாப்பு என்பது சுயசார்பு நிலையிலேயே உள்ளது. 2029ம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் ராணுவ உற்பத்தியை 3 லட்சம் கோடி ரூபாயாகவும், ராணுவ தளவாட ஏற்றுமதியை, 50 ஆயிரம் கோடி ரூபாயாகவும் உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.