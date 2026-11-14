அமெரிக்காவிற்கு விமானச் சேவைகள் பாதிக்கப்படக்கூடும்; ஏர் இந்தியா நிறுவனம் பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை
அமெரிக்காவிற்கு விமானச் சேவைகள் பாதிக்கப்படக்கூடும்; ஏர் இந்தியா நிறுவனம் பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 14, 2026 07:54 AM
ADDED : நவ 14, 2026 07:54 AM
-நமது நிருபர்-
தகவல் தொடர்பு கோளாறு காரணமாக, அமெரிக்கா முழுவதும் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களிலிருந்தும் புறப்படும் விமானங்கள் பறக்க, விமானப் போக்குவரத்து நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது. இதனால் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
* தகவல் தொடர்பில் ஏற்பட்டுள்ள கோளாறு காரணமாக அமெரிக்கா முழுவதும் விமானப் போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக அமெரிக்காவிற்குச் செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் தங்கள் விமானச் சேவைகளும் பாதிக்கப்படக்கூடும்.
* பயணிகள் தங்கள் விமானங்களின் தற்போதைய நிலையைச் சரிபார்த்து, அதற்கேற்ப விமான நிலையத்திற்குப் பயணத்தைத் திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
* விமான சேவைகளை எங்களது அதிகாரபூர்வ இணையதளத்தில் சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள். எங்கள் குழுவினர் நிலைமையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
* கூடுதல் தகவல்கள் கிடைக்கும்போது பயணிகளுக்கு தெரிவிப்போம். இவ்வாறு ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.