காற்று மாசு காலையில் அபாய நிலை; மாலையில் மோசமான நிலை: மீண்டும் அதிகரிக்கும் என நிபுணர்கள் கணிப்பு
காற்று மாசு காலையில் அபாய நிலை; மாலையில் மோசமான நிலை: மீண்டும் அதிகரிக்கும் என நிபுணர்கள் கணிப்பு
ADDED : நவ 15, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:16 PM
புதுடில்லி: tதலைநகர் டில்லியில், தீபாவளிக்கு பின் அபாயகரமான நிலையை அடைந்த காற்று மாசு நேற்று மாலை சற்று குறைந்து மோசமான நிலையை அடைந்தது. காற்றின் சராசரி தரக்குறியீடு நேற்று மாலை 4:00 மணிக்கு, 290-ஆக பதிவாகியுள்ளது. இதுவே, நேற்று காலை 350 ஆக இருந்தது. மோசமான நிலை மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
டில்லியில் உள்ள, 58 காற்று தர கண்காணிப்பு நிலையங்களில், 34 இடங்களில், மோசமான நிலையும், 23 இடங்களில் மிகவும் மோசமான நிலையும் நீடிக்கிறது. டில்லி கன்டோன்மென்ட் பகுதியில் மட்டும் காற்றின் தரம் மிதமான நிலையில் இருந்தது. துவாரகா என்.எஸ்.ஐ.டி.,யில் காற்றின் தரக் குறியீடு, 364-ஆக இருந்தது.
டில்லியில் கடந்த, 11-ம் தேதி முதல் காற்று மாசு மிகவும் மோசமான நிலையிலேயே நீடித்தது. பல இடங்களில் அபாயகரமான நிலையை எட்டியது. சில இடங்களில் அபாய அளவையும் தாண்டியது. கடந்த, 10-ம் தேதி டில்லியில் காற்று தரக் குறியீடு 299-ஆக பதிவாகி, மோசமான நிலையில் இருந்தது. அதற்கு முன், நவம்பர் 1-ம் தேதி 261-ஆக இருந்தது.
டில்லியில் காற்று மாசு அதிகரிப்பதற்கு உயிரிப் பொருட்களை எரிப்பதே முக்கியக் காரணம் என டில்லிக்கான காற்று தர முன்கூட்டிய எச்சரிக்கை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. டில்லியின் மொத்த காற்று மாசுபாட்டில் 37.1 சதவீதம் உயிரி பொருட்கள் எரிப்பே காரணமாக இருக்கிறது என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்டை மாநிலங்களான பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் உத்தர பிரதேசத்தின் சில பகுதிகளில், நெல் அறுவடை முடிந்து வைக்கோலை வயலிலேயே எரிக்கின்றனர். இதனால், தலைநகர் டில்லியில் காற்று மாசு விறுவிறுவென அதிகரித்து வருகிறது. அதேபோல, வீட்டு உபயோகத்தில் சாண வரட்டி மற்றும் விறகுகளை எரிப்பதாலும் காற்றில் மாசு அதிகரிக்கிறது.
அதேபோல, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வாகனங்களில் இருந்து வெளியேறும் புகையாலும் காற்றில் மாசு ஏற்படுகிறது. மாநகர் முழுதும் தேங்கும் குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் ரப்பர் கலந்த கழிவுகள் ஆகியவற்றை எரிப்பதாலும் காற்று தரக்குறியீடு அதிகரிக்கிறது. கனிமத் துகள்கள் மற்றும் சாம்பல், தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் புகையும் காற்று மாசுக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளன.
டில்லிக்கான காற்று தர முன்கூட்டிய எச்சரிக்கை அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தலைநகர் டில்லியில் நேற்று காலை, காற்றின் வேகம் அதிகரித்ததாலும், சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ததாலும் காற்று மாசு சற்று குறைந்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் டில்லியின் பல பகுதிகளில் மிக லேசான மழை மற்றும் தூறல் பதிவாகியுள்ளது. மேலும், தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வீசிய காற்றின் வேகம் மணிக்கு 15 கி.மீ., வரை இருந்தது. டில்லியில் காற்று மாசு இன்றும் மோசமான நிலையிலேயே நீடிக்கும். நாளையும் நாளை மறுநாளும் மிக மோசமான நிலையை அடையும். அதைத் தொடர்ந்து அடுத்த ஆறு நாட்களும் மிகவும் மோசமான நிலையிலேயே காற்று மாசு நீடிக்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
டில்லியில் காற்றோட்ட குறியீடு நேற்று, வினாடிக்கு 16,000 சதுர மீட்டராக இருந்தது. அதுவே இன்று, 15,000-ஆகவும், நாளை, 7,500-ஆகவும், நாளை மறுநாள், 6,000-ஆகவும் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
காற்றோட்டக் குறியீடு வினாடிக்கு, 6,000 சதுர மீட்டருக்கும் குறைவாக இருப்பதும், அதோடு காற்றின் சராசரி வேகம் மணிக்கு 10 கி.மீ.,க்கும் குறைவாக இருப்பதும், காற்று மாசை குறைக்க சாதகமற்ற சூழலாகவே இருக்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.