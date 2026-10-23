காற்று மாசு அதிகரிப்பு: பஞ்சாப், ஹரியானா அரசுகளுடன் மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணையம் ஆலோசனை
காற்று மாசு அதிகரிப்பு: பஞ்சாப், ஹரியானா அரசுகளுடன் மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணையம் ஆலோசனை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
சண்டிகர்: காற்று மாசு அதிகரித்து வரும் நிலையில், தேசிய தலைநகர் பிராந்தியம் மற்றும் அண்டை மாநில பகுதிகளில் நிலவும் காற்று மாசு குறித்து, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா மாநில அரசு அதிகாரிகளுடன், மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் ராஜேஷ் வர்மா தலைமையில், சண்டிகரில் தனித்தனியாக ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடந்தன.
நெல் அறுவடைக்கு வைக்கோலை எரிப்பதை தடுப்பது, காற்று மாசை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் காற்று மாசுக்கான பிற காரணங்களை கண்டறிந்து அவற்றை தடுப்பது குறித்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேலும், கள அளவில் உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்க, இருமாநில அரசுகளுக்கும் ராஜேஷ் வர்மா உத்தரவிட்டார்.
பஞ்சாப் அரசு அதிகாரிகளுடன் நடந்த கூட்டத்தில், மே 15ம் தேதி வழங்கிய அறிவுறுத்தல்கள்படி, வைக்கோல் எரிப்பதை தடுப்பதற்கான மாநில செயல் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது குறித்து, தீவிர ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
அறுவடைக்கு பின் உருவாகும் வைக்கோல் உள்ளிட்ட பயிர் கழிவுகளை, முறையாக அப்புறப்படுத்த எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள், கண்காணிப்பு குறித்து ஆணைய தலைவர் கேட்டறிந்தார்.
பயிர் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தும் இயந்திரங்களின் இருப்பு, அவற்றை களத்தில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு ஆகியவை குறித்தும் விரிவான ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதில் உள்ள இடைவெளிகள், வைக்கோலை சேகரித்தல், அவற்றை வயலிலேயே- கையாளுதல் மற்றும் வேறு இடத்துக்கு எடுத்துச் சென்று கையாளுதல் ஆகியவை குறித்தும் ஆணைய தலைவர் கேட்டறிந்தார். பயிர் கழிவு சங்கிலியை வலுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும், தீவிர அறுவடை காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இயந்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தையும் ஆணையம் தலைவர் வலியுறுத்தினார்.
வயல்களில் வைக்கோலை தீ வைத்து எரிக்கும் சம்பவங்களை செயற்கைக்கோள் மூலம் கண்காணித்தல், பயிர் கழிவுகள் எரிக்கப்பட்ட இடங்களில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுத்தல், மாவட்ட வாரியாக ட்ரோன்கள் மற்றும் குறைந்த செலவிலான சென்சார்களைப் பயன்படுத்தி இத்தகைய சம்பவங்களைக் கண்காணித்தல் குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
மேலும், செங்கல் சூளைகளில் நெல் வைக்கோல் அடிப்படையிலான உயிரி எரிபொருள் துகள்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற உத்தரவை அமல்படுத்துவது குறித்தும், அனல் மின் நிலையங்களில் நிலக்கரியுடன் உயிரி எரிபொருளை கலந்து எரிக்கும் இலக்குகளை அடைவதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.
அதேபோல, ஹரியானா அரசு அதிகாரிகளுடன் நடந்த கூட்டத்தில், மாநில தலைமை செயலர் அனுராக் ரஸ்தோகி பங்கேற்றார். பயிர் கழிவுகளை எரிப்பது மட்டுமின்றி, வாகனங்களால் ஏற்படும் மாசு, சாலைகள் மற்றும் திறந்தவெளிகளில் உள்ள துாசி, கட்டுமான மற்றும் இடிப்புப் பணிகளால் உருவாகும் துாசி, தொழில்சாலை மாசு உள்ளிட்ட பல்வேறு காற்று மாசு காரணிகளை குறைக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
வாகனங்களால் ஏற்படும் மாசு குறித்த ஆய்வில், எரிபொருள் மற்றும் சி.என்.ஜி., நிலையங்களில் தானியங்கி வாகன எண் கண்டறியும் கேமராக்கள் பொருத்துதல், செல்லுபடியாகும் மாசு கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழை சரிபார்த்தல், ஆயுட்காலம் முடிந்த வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தல், துாய்மையான போக்குவரத்து முறைகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில், டீசலில் இயங்கும் ஆட்டோ ரிக்ஷாக்களின் பயன்பாட்டை படிப்படியாக குறைத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்து, விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த மாநிலம் முழுதும் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.