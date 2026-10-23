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காற்று மாசு அதிகரிப்பு: பஞ்சாப், ஹரியானா அரசுகளுடன் மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணையம் ஆலோசனை

காற்று மாசு அதிகரிப்பு: பஞ்சாப், ஹரியானா அரசுகளுடன் மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணையம் ஆலோசனை

UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM

ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM

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சண்டிகர்: காற்று மாசு அதிகரித்து வரும் நிலையில், தேசிய தலைநகர் பிராந்தியம் மற்றும் அண்டை மாநில பகுதிகளில் நிலவும் காற்று மாசு குறித்து, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா மாநில அரசு அதிகாரிகளுடன், மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் ராஜேஷ் வர்மா தலைமையில், சண்டிகரில் தனித்தனியாக ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடந்தன.

நெல் அறுவடைக்கு வைக்கோலை எரிப்பதை தடுப்பது, காற்று மாசை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் காற்று மாசுக்கான பிற காரணங்களை கண்டறிந்து அவற்றை தடுப்பது குறித்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேலும், கள அளவில் உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்க, இருமாநில அரசுகளுக்கும் ராஜேஷ் வர்மா உத்தரவிட்டார்.

பஞ்சாப் அரசு அதிகாரிகளுடன் நடந்த கூட்டத்தில், மே 15ம் தேதி வழங்கிய அறிவுறுத்தல்கள்படி, வைக்கோல் எரிப்பதை தடுப்பதற்கான மாநில செயல் திட்டத்தை செயல்படுத்துவது குறித்து, தீவிர ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

அறுவடைக்கு பின் உருவாகும் வைக்கோல் உள்ளிட்ட பயிர் கழிவுகளை, முறையாக அப்புறப்படுத்த எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள், கண்காணிப்பு குறித்து ஆணைய தலைவர் கேட்டறிந்தார்.

பயிர் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தும் இயந்திரங்களின் இருப்பு, அவற்றை களத்தில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு ஆகியவை குறித்தும் விரிவான ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதில் உள்ள இடைவெளிகள், வைக்கோலை சேகரித்தல், அவற்றை வயலிலேயே- கையாளுதல் மற்றும் வேறு இடத்துக்கு எடுத்துச் சென்று கையாளுதல் ஆகியவை குறித்தும் ஆணைய தலைவர் கேட்டறிந்தார். பயிர் கழிவு சங்கிலியை வலுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும், தீவிர அறுவடை காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இயந்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தையும் ஆணையம் தலைவர் வலியுறுத்தினார்.

வயல்களில் வைக்கோலை தீ வைத்து எரிக்கும் சம்பவங்களை செயற்கைக்கோள் மூலம் கண்காணித்தல், பயிர் கழிவுகள் எரிக்கப்பட்ட இடங்களில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுத்தல், மாவட்ட வாரியாக ட்ரோன்கள் மற்றும் குறைந்த செலவிலான சென்சார்களைப் பயன்படுத்தி இத்தகைய சம்பவங்களைக் கண்காணித்தல் குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

மேலும், செங்கல் சூளைகளில் நெல் வைக்கோல் அடிப்படையிலான உயிரி எரிபொருள் துகள்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற உத்தரவை அமல்படுத்துவது குறித்தும், அனல் மின் நிலையங்களில் நிலக்கரியுடன் உயிரி எரிபொருளை கலந்து எரிக்கும் இலக்குகளை அடைவதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.

அதேபோல, ஹரியானா அரசு அதிகாரிகளுடன் நடந்த கூட்டத்தில், மாநில தலைமை செயலர் அனுராக் ரஸ்தோகி பங்கேற்றார். பயிர் கழிவுகளை எரிப்பது மட்டுமின்றி, வாகனங்களால் ஏற்படும் மாசு, சாலைகள் மற்றும் திறந்தவெளிகளில் உள்ள துாசி, கட்டுமான மற்றும் இடிப்புப் பணிகளால் உருவாகும் துாசி, தொழில்சாலை மாசு உள்ளிட்ட பல்வேறு காற்று மாசு காரணிகளை குறைக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

வாகனங்களால் ஏற்படும் மாசு குறித்த ஆய்வில், எரிபொருள் மற்றும் சி.என்.ஜி., நிலையங்களில் தானியங்கி வாகன எண் கண்டறியும் கேமராக்கள் பொருத்துதல், செல்லுபடியாகும் மாசு கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழை சரிபார்த்தல், ஆயுட்காலம் முடிந்த வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தல், துாய்மையான போக்குவரத்து முறைகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில், டீசலில் இயங்கும் ஆட்டோ ரிக்ஷாக்களின் பயன்பாட்டை படிப்படியாக குறைத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்து, விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த மாநிலம் முழுதும் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

குருகிராம் மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு ‘சம்மன்’


மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணையம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு:
துாசி தடுப்பு நடவடிக்கையில், மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணையம் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் உத்தரவுகள் பிறப்பித்து இருந்த நிலையிலும், சாலைகள் மற்றும் திறந்தவெளிகளில் துாசியை கட்டுப்படுத்த குருகிராம் மாநகராட்சி மற்றும் குருகிராம் பெருநகர மேம்பாட்டு ஆணைய அதிகாரிகள் போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை.
கடந்த, 14ம் தேதி, 100 கி.மீ., தூரத்துக்கு, 52 சாலைகளில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. சாலைகளில் அதிகளவில் துாசி படிந்திருந்தது. கட்டுமான மற்றும் கட்டட இடிப்பு கழிவுகள் சாலை ஓரங்களிலும் குவிந்திருந்தது, நடைபாதைகள் சேதமடைந்திருந்தது. சாலைகளில் பள்ளங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மொத்தம், 258 இடங்களில் விதிமுறை மீறல்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
மேலும், குருகிராமில் நிலவும் துாசி மாசுபாடு குறித்து சமூக ஊடகங்களிலும் பொதுமக்கள் புகார்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த, 13ம் தேதி நிலவரப்படி, குருகிராம் மாநகராட்சி மீது 1,135 புகார்களும், குருகிராம் ஆணையம் மீது 183 புகார்களும் வந்துள்ளன.
இந்த விவகாரத்தில், குருகிராம் பெருநகர மேம்பாட்டு ஆணைய நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் குருகிராம் மாநகராட்சி கமிஷனர் ஆகிய இருவரும், நவம்பர் 3-ம் தேதி ஆணைய தலைவர் முன் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



ஹரியானாவில் சிவப்பு மண்டலங்கள்


கண்காணிக்க அதிநவீன சென்சார் கருவிகள்
ஹரியானா மாநில வேளாண்மை துறை இயக்குனர் அமித் கத்ரி பேசியதாவது:
பயிர் கழிவு மேலாண்மை இயந்திரங்களை விநியோகிப்பதற்கான இலக்கு 9,000ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், ஹரியானா அரசு இதுவரை, 13,200 இயந்திரங்களை விநியோகித்துள்ளது. இது, நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை விட 47 சதவீதம் அதிகம்.
வைக்கோல் எரிப்பதை தடுக்க, இந்த ஆண்டு, இதுவரை 52 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 21 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், சுற்றுச்சூழல் இழப்பீடாக 10,000 ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயிர் கழிவுகளை எரித்த வயல்களின் நில ஆவணங்களில், ‘சிவப்பு நிறக் குறிப்புகள்’ பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. தேசிய தொலை உணர்வு மையத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மொபைல் போன் செயலி வாயிலாக, கிராம அளவில் பயிர் கழிவுகள் எரிக்கப்பட்ட பகுதிகள் சரிபார்க்கப்படுகின்றன. இது, செயற்கைக்கோள் தரவுகளை பயன்படுத்தி கண்காணிக்கப்படுகிறது.
நெல் அறுவடைக்கு பின், வைக்கோலை ஒரு வளமாக பயன்படுத்தும் நோக்கில், 27.10 லட்சம் டன் வைகோலை பயன்படுத்த தொழில்துறை நிறுவனங்களுடன் மாவட்ட அளவில் ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. செப்டம்பர் 30-ம் தேதி நிலவரப்படி, உயிரி எரிபொருள் மின்சார உற்பத்திக்கு 7.284 லட்சம் டன் வைக்கோல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயு தொழிற்சாலைகளில், 1.053 லட்சம் டன் வைக்கோல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் இல்லாத, ஹரியானாவின் எட்டு மாவட்டங்களில் உள்ள செங்கல் சூளைகளில், வைக்கோல் துகள்கள் எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த எட்டு மாவட்டங்களிலும் உள்ள, 708 செங்கல் சூளைகளில், 707 சூளைகள் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டுச் செயல்படுகின்றன.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
ஹரியானா மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய தலைவர் சேகர் வித்யார்த்தி பேசியதாவது:
காற்று மாசு மற்றும் வைக்கோல் எரிப்பதைக் கண்காணிக்கும் பணியை வலுப்படுத்த, சிவப்பு மண்டல பகுதி என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள கிராமங்களில் சென்சார் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரியானா அரசு, 14.50 கோடி ரூபாய் செலவில் 600 தானியங்கி வாகன எண் கண்டறியும் கேமராக்களை வாங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மேலும், கூடுதலாக 1,500 கேமராக்களை வாங்கவும் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து நெரிசலையும், அதனால் ஏற்படும் புகையையும் குறைக்க பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மாநிலம் முழுதும், 84 நெரிசல் மிகுந்த இடங்களிலும், நீண்ட கால தீர்வுகள் தேவைப்படும், 10 இடங்களிலும் கண்காணிப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இடங்களில் கூடுதலாக, 205 அதிநவீன கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா மாநில அரசுகள், தகவல், கல்வி மற்றும் தொடர்பு சார்ந்த செயல் திட்டங்களை கள அளவில் இன்னும் திறம்பட செயல்படுத்த வேண்டும் எனவும், உள்ளூர் அளவில் உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் ராஜேஷ் வர்மா உத்தரவிட்டார்.



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