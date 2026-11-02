காற்றுமாசு கட்டுப்பாடு: ஒரே நாளில் ரூ.68 லட்சம் அபராதம்: எல்லையில் 1,500 வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன
காற்றுமாசு கட்டுப்பாடு: ஒரே நாளில் ரூ.68 லட்சம் அபராதம்: எல்லையில் 1,500 வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன
ADDED : நவ 02, 2026 04:17 PM
புதுடில்லி: தலைநகர் டில்லியில் காற்று மாசை கட்டுக்குள் கொண்டு வர, குளிர்கால செயல் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட முதல் நாளான நேற்று முன் தினம், விதிமுறை மீறிய வாகன ஓட்டிகளுக்கு, 68 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டில்லி எல்லையில் சோதனை நடத்தப்பட்ட, 15,000 வாகனங்களில், 1,539 வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன.
டில்லியில் குளிர்காலம் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், காற்று மாசை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக, குளிர்கால செயல் திட்டம், நேற்று முன் தினம் அமல்படுத்தப்பட்டது. அதன்படி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசலில் இயங்கும், ‘பாரத் ஸ்டேஜ் – 4’ தர வாகனங்கள் டில்லிக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், காஸ் மற்றும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டுமான பணிகள் மற்றும் பழைய கட்டடங்களை இடிக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. குப்பைகளை எரிப்போருக்கு கடும் அபராதம் விதிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
குளிர்கால செயல் திட்டம் அமலுக்கு வந்த முதல் நாளான நேற்று முன் தினம், டில்லி எல்லைகளில் தீவிர வாகன சோதனை நடத்தப்பட்டது. டில்லி போக்குவரத்து போலீசார் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் இணைந்து, நேற்று முன் தினம் மாலை 5:00 மணி வரை, 14,930 வாகனங்களில் சோதனை நடத்தினர். அதில், 1,539 வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன.
மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறை மீறிய வாகன உரிமையாளர்களிடம், 56.6 லட்சம் ரூபாய், டில்லிக்குள் நுழைவதற்கான கட்டுப்பாடுகளை மீறிய வாகன உரிமையாளர்களிடம் இரண்டு லட்சம் ரூபாய், கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் கட்டட இடிப்பு தொடர்பாக 9.8 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 62 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. டில்லி வழியாக செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாத 7,279 வாகனங்களில், 314 வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன.
காஸ், மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்கள், அத்தியாவசிய சேவைக்கான 740 வாகனங்கள், சரிபார்க்கப்பட்டு டில்லிக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டன.
டில்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மஞ்ஜிந்தர் சிங் சிர்சா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
குளிர்கால செயல் திட்டத்தை வாகன உரிமையாளர்கள் பின்பற்றுவதை அமலாக்க குழுக்கள் கண்காணிக்கின்றன. துாய்மையான டில்லியை உருவாக்க நுழைவு விதிமுறைகள் மற்றும் துாசு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளைப் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும். துாய்மையான காற்றை சுவாசிக்க, அரசின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு மக்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
காற்று மாசை கட்டுக்குள் கொண்டுவர, குளிர்கால செயல் திட்ட கட்டுப்பாடுகள், நவம்பர் 1ம் தேதி முதல், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 28ம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும். வெளிமாநில, ‘பாரத் ஸ்டேஜ் – 4’ தர வாகனங்கள், ஜனவரி 31-ம் தேதி வரை டில்லிக்குள் நுழைய அனுமதி இல்லை.
அதேபோல, துாசியை உருவாக்கும் வகையிலான கட்டட இடிப்புப் பணிகள் மற்றும் வெளிப்புற கட்டுமானப் பணிகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. டில்லி மாநகர் முழுதும் வாகன நிறுத்துமிடங்களில், பிப்ரவரி 28-ம் தேதி வரை கட்டணம், இருமடங்காக வசூலிக்கப்படும். மேலும், நவம்பர் 1 முதல் ஜனவரி 31ம் தேதி வரை, அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்களில் 50 சதவீத ஊழியர்களை வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.